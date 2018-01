Espoo United – Kisa 2 – 0, Kisa – SaPKo 4 – 6

Pelien henget: Lempäälän Kisan hyvin sujuneeseen jääkiekon Mestis-kauteen on tullut pelillinen ja tuloksellinen suvantovaihe, jopa voidaan puhua lamasta. Vieraskaukaloissa maalinteko on tökkinyt koko tammikuun enemmän tai vähemmän, Hakkarin kotiaskistakin vastustajat ovat kairanneet turhan paljon pisteitä. Tammikuun 24 mahdollisesta pisteestä Kisa on naarannut laariinsa vain yhdeksän. Samalla sarjasijoitus on valahtanut kärkitriosta kuudenneksi. Eroa pudotuspeliviivalle on enää viisi pistettä, otteluita runkosarjassa Kisalla on jäljellä 14 kappaletta.

Espoossa tosiaan oli lempääläisillä tehotonta taaplaamista, tammikuun kolmessa vieraspelissä maalisaldo on pöyristyttävästi pyöreä nolla. Tv2:sen suorana näyttämässä kotiottelussa Kisan puolustus oli löysää, eikä molari Ukko-Pekka Luukkonenkaan yltänyt parhaimpaansa. Näin viime kevään Mestis-mestari SaPKo oli isäntänä Hakkarin kaukalokemuissa.

Kuuselasta sanottua: Kisa sai mahtavan pr-pläjäyksen Savonlinna-ottelusta, etenkin sen erätauoilta. Kisaa toista kauttaan valmentamasta Miikka Kuuselasta oli puoliaikaspesiaalia, jossa hän kuvasi lempääläisen Mestis-joukkueen arkea osuvasti. Tapparan kehitysjohtaja ja viime kevään mestarivalmentaja Jussi Tapola antoi Kuuselasta ylistäviä kommentteja ja kiitti seurayhteistyötä Kisan ja Tapparan välillä.

–Kuusela on tehnyt loistavaa työtä haastavissa olosuhteissa. Moni Tapparan nuori pelaaja on ponnahtanut Lempäälän kautta Liigaan, joten yhteispeli on meidän kannaltamme ollut todella onnistunutta, viittasi tv-lähetyksessä jututettu Tapola muun muassa Patrik Laineeseen, Dominik Hrachovinaan ynnä muihin Tapparan pelaajiin, jota pelasivat Kisassa aikanaan Mestistä isoissa rooleissa.

Opettajan koulutuksen omaava Miikka Kuusela on kunnianhimoinen ja kouluttautunut valmentaja, joka saatetaan hyvinkin nähdä maan pääsarjassa valmennustöissä tulevina vuosina.

Myös junioripuoli pääsi esiin: Erätauolla pääsivät vesilahtelaistoimittaja Sari Sirkkiä-Jarvan kanssa ääneen myös Kisan junioripuolen junioripäällikkö Nils Hagman ja LeKi Hockey Oy:n puolesta Kisan joukkueenjohtaja Jukka Laakso. Lempäälä ja sen laaja ja laadukas urheiluelämä sai ansaitsemaansa julkisuutta jääkiekon ollessa tällä kertaa äänitorvena.

Mestis-organisaation ja junioripuolen yhteistyö on sujunut huomattavasti edelliskausia juoheammin, mikä näkyy muun muassa otteluiden aikana LeKi-asusteisten pikkunaskalien määrän selkeänä kasvuna. Myös Mestistä pelaavan Kisan A-nuorten joukkueen ja miesten tiimin välillä on yhteistyö ollut tiiviimpää kuin takavusoina. Useampi nuori LeKi-pelaaja, kuten esimerkiksi Alex Hukki, Miika Rissanen ja Teemu Paavola, ovat päässeet haistelemaan harjoituksissa ja välillä peleissäkin aikuismaailman tuoksuja. Myös Mestis-roserin pelaajia on ollut A-nuorten otteluissa mukana, kuten vaikkapa hyökkääjä Erik Ahopelto.

Viikon hokiäijä Niko Lahtinen: Yksi pelaaja, joka kaukaloon päästessään poikkeuksetta ihastuttaa lempääläiskatsojia on nuolennopea hyökkääjä Niko lahtinen. Riihimäellä syntynyt ja HPK:n juniorimyllyn läpikäymä Lahtinen on kärsinyt Kisan pelaajarumbasta siten, että hyvänkin pelin jälkeen, kun uusia pelureita Liigasta tulee Lempäälään, joutuu Lahtinen tekemään heille tilaa. Pisteitä 18 peliin on syntynyt kuusi (neljä maalia + kaksi syöttöä). Suurimman ansion Lahtinen tekee kuitenkin vauhdillaan, yrityksellään ja tilanteet persoonallisella tyylillään loppuunastipelaamisellaan. Savonlinna-ottelussa yksi Lahtisen lämäri oli hiuskarvan päässä livahtaa maaliin tilanteessa 1 – 2. Pikkuripaus tuuria siinä tilanteessa ja ottelu olisi saattanut saada uuden käsikirjoituksen. Lahtisen maali näki kolmannessa erässä lopulta päivänvalon, mutta tilanteessa 3 – 5 Kisa ei enää kunnon kiriä aikaan saanut.

Mitä seuraavaksi?: Kisa pelaa kolme suorastaan elintärkeää kotipeliä putkeen, kun Espoo United (31.1.), Jokipojat (3.2.) ja TuTo (7.2.) saapuvat Hakkariin.