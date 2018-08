LeKin junnusalibandylle täyteen kymmenen touhukasta vuotta

Vaikka salibandy on 2010-luvulla noussut Suomen harrastetuimpien juniorilajien joukkoon, ei lajin historia junioripuolella Lempäälässä kuitenkaan kanna kovinkaan kauas. Ensimmäisenä Lempäälässä salibandytoimintaa junnuille tarjosi Lempäälän Kisa, jonka salibandyjaostolle tulee tänä vuonna täyteen kymmenen vuotta.

Aluksi 2008 käynnistänyt toiminta oli muutaman junnujoukkueen pyörittämistä. Kymmenessä vuodessa harrastajamäärä on noussut lähentelemään 300. Kuten niin usein, taustalla oli vanhempien innostus lajiin. Kisan salibandyjaostoa perustamassa ollut Jeremy Kurvinen on nykyisin myös jaoston puheenjohtaja.

– Olin pelannut salibandya lähes 20 vuotta ja hain omalle ja naapurin pojalle mahdollisuutta pelata lajia Lempäälässä. Kun mikään seura ei tätä mahdollisuutta tarjonnut, soitin kesällä 2008 silloiselle LeKin toiminnanjohtajalle Jouko Mattilalle.

– Kyselin mahdollisuutta uuden lajin perustamisesta. Saman vuoden syksyllä perustettiin kaksi ensimmäistä joukkuetta, 00/01- ja 97-ikäluokkien joukkueet, kertoo Kurvinen alkuvaiheita.

Uusi laji ei heti alkuvuosina lähtenyt kasvamaan räjähdysmäisesti, vaan toimintaa kehitettiin maltilla ja kiinnostuksen mukaan. Monta vuotta oli vain kaksi joukkuetta. Kurvisen mukaan tilojen puute ja uuden lajin sisäänajovaihe lempääläisille hidasti alun kehitystä.

– Hiljalleen lajista alkoi kiinnostua yhä useampia eri-ikäisiä nuoria ja lapsia, ja sitä kautta seuraan perustettiin uusia joukkueita ja harrasteryhmiä tilojen ehdoilla, Kurvinen kuvaa kehityskulkua.

Suosio suuressa kasvussa

Viime vuosina salibandytoiminta koko Lempäälässä on kasvanut suuresti. Nykyään lajia voi harrastaa LeKin lisäksi Lempäälä Sportissa ja LeTossa. Isoja asioita harrastajamäärien kasvuun on kaksi: parantuneet sisäolosuhteet Lempäälässä sekä lajin juurtuminen.

Salikapasiteetin paranemisen taustalla on osin kunta, mutta ylivoimaisesti suurimman kehityksen ovat tarjonneet yksityiset toimijat: Liikuntaparkki sekä Ideapark. Etenkin Ideaparkin urheilumaailmassa on panostettu salibandyolosuhteisiin, ja se näkyy. Ideapark toimii LeKi-salibandyn niin sanottuna kotikenttänä.

Tampereen alueella suurseura Classicin menestys on tuonut lajille paikallista näkyvyyttä. Myös maajoukkueen menestys, kuten maailmanmestaruus 2016, on auttanut. Kymmenessä vuodessa täkäläinen lajikulttuuri ja tunnettavuus ovat vakiintuneet hyvälle tasolla, vaikkakin kehittämisvaraa aina on.

– Tilanne näyttää nyt kohtuullisen hyvältä, kun Lempäälään on saatu viime vuosina uusia tiloja, jossa lajia voi harrastaa. Harrastusmahdollisuudet ovat ilmeisesti ja toivottavasti myös paranemassa entisestään, Kurvinen painottaa.

Kisalla on tällä hetkellä seitsemän junnujoukkueita, sekä koko ajan kasvanutta harrastetoimintaa. Syksyllä on tarkoitus käynnistää seitsemän lasten harrasteryhmää ja aikuisten höntsyryhmät.

– Jokaiselle varmasti löytyy jotain. Joukkuetoiminnan lisäksi harrastepuolella on pienten lasten lapsi-vanhempi-säbästä kerran viikossa oleviin Poika- ja Tyttösäbän ryhmiin.

Jeremy Kurvinen uskoo lajin kasvupotentiaaliin. Hän näkee kiinnostuksen kasvavan koko ajan, koska laji on sosiaalinen ja mukaansatempaava.

– Harrastuksen hinta on varsin maltillinen, kausimaksut kohtuullisia eikä varusteisiin uppoa satoja euroja. Toki tilat ja ryhmille vetäjien löytäminen asettaa omat haasteensa uusien ryhmien perustamisessa.

LeKin idea salibandyssä ei ole niinkään kasvattaa yksittäisiä tähtiä, vaan luoda mahdollisimman monelle sauma lajin ja ylipäänsä liikunnan harrastamiselle. 09–10-joukkueen valmentaja ja jaostoaktiivi Jaakko Ristaniemi painottaa liikunnan monipuolisuutta.

– Tuemme monipuolista liikunnan harrastamista, joten emme ole mustasukkaisia muille lajeille. Pääasia on, että lapsi liikkuu ja löytää lajin, jossa viihtyy. Näin etenkin nuorimmilla harjoitusmäärät pyrimme pitämään kohtuullisina, jolloin lapsilla on aikaa harrastaa myös muita lajeja. Mikäli pelaajalla on valmiuksia edetä salibandyssä, tarjoaa LeKin yhteistyö Classicin kanssa pelaajapolkua aina kansalliselle huipputasolle asti.

Edustussalibandylle tarvetta?

Vaikka junioritoiminta on Lempäälässä vankkaa, ei edustuspuolella ole ollut viime vuosina kovan tason paikallista esikuvaa juniorijoukkueille. LeKin salibandyn aikuistoiminta aloitti 2000-luvun alussa ja edustusjoukkue nousi jopa 2. divisioonaan 2003, mutta lopetti toimintansa pian sen jälkeen.

– Ehdottomasti olisi tarve ja markkinarako edustusjoukkueelle. Ehkä ei ihan liigatasolla vielä, mutta jollakin ylemmällä divaritasolla, jonne lempääläläiset pelaajat jatkaisivat junnuvuosien jälkeen. Olisihan se toki hienoa nähdä joskus Lempäälän Kisa ihan liigatasollakin, mutta pitää olla realisti. Edustusjoukkue onkin tarkoitus herättää henkiin lähtemällä lähivuosina mukaan 6. divariin, Kurvinen lisää

LeKin salibandyn toimintaa rakennetaan alkuvuosista tutulla maltilla. Kasvaneet harrastajamäärät ja saliolosuhteet eivät aiheuta vauhtisokeutta.

– Lajin ja seuran tulevaisuus näyttää varsin hyvältä. Yhteistyötä tehdään ja lähitulevaisuudessa tiivistetään entisestään Ideaparkin ja Classicin kanssa. Kasvua tehdään koko ajan, mutta maltilla ja harrastajien ehdoilla. Lähivuosien tavoite on saada mahdollisimman monelle ikäluokalle oma ryhmä, niin pojille kuin tytöillekin, Kurvinen pohjustaa.

Mikä on juhlavuoden seuraava ponnistus?

– Lauantaina 18. elokuuta järjestämme yhdessä Ideaparkin ja Classicin kanssa ilmaisen ja kaikille avoimen salibandyleirin Ideapark Sportissa. Sinne odotamme paljon lapsia! Lisäksi LeKi toimii Salibandyliigan avausottelussa Classic–Happee seuraisäntänä Tampere Areenalla 16.9.