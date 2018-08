Yksi suurimpia yhden toimipaikan tanssioppilaitoksia

Vahvasti paikallinen tanssioppilaitos Pirkanmaan Tanssiopisto on toiminut Lempäälässä jo 44 vuotta. Se antaa taiteen perusopetusta niin yleisen kuin laajan oppimäärän mukaan Ideaparkin kauppakeskuksessa.

– Teemme oppilaille mahdolliseksi harrastaa niiden tavoitteiden mukaan, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Tavoitteet voivat olla ammatillisissa opinnoissa, ja tanssiopistolta onkin lähtenyt maailmalle lukuisia tanssialan ammattilaisia, sanoo tanssiopiston rehtori Elina Berg.

Harrastaa voi vaikka vain kerran viikossa tai vaikka toisen harrastuksen tueksi sekä lyhytjaksoissa workshopeissa.

– Tärkeää on, että jokaisen tanssille löytyy tilaa ja onnistumisen iloa sopivissa ryhmissä.

Pirkanmaan Tanssiopistossa opiskeli viime kaudelle 350 oppilasta. Toiminnalle on leimallista, että uusia tanssin lajeja on otettu mukaan vuosittain. Opettajat ovat koulutettuja alansa ammattilaisia, mikä takaa turvallisen harjoittelun jo pienestä pitäen.

Syyskaudella tanssiopisto aloittaa aivan uuden teatteriproduktion Lumikki ja 7 hyypiötä tamperelaisen kehitysvammaisteatteri La Stradan kanssa.

Ohjaajana toimii Anu Panula, säveltäjänä Jorma Panula ja koreografian tekee Outi Vilonen tanssiopistolta. Mukana on seitsemän erikoiskoulutuksen tanssijaa.

Elina Bergin mukaan tanssiopisto onkin haluttu yhteistyökumppani taiteen eri alojen toimijoiden kanssa. Aikaisemmin yhteistyöproduktioita on tehty mm. Tampere Filharmonian, Tampere Rawn ja JummiJammi Orkesterin kanssa.

Tanssiopisto on vahvasti esillä Kansallisoopperan valtakunnallisessa erikoiskoulutuksessa.

Kansallisoopperan valtakunnallisessa erikoiskoulutuksessa opiskelee tällä hetkellä kuusi tanssiopiston oppilasta. Määrä on peräti kymmenen prosenttia kaikista eri puolilta Suomea tulevista erikoiskoulutuksen opiskelijoista.

Ooppera järjestää kolmevuotista erikoiskoulutusta 13–16-vuotiaille, johon oppilaat valitaan ja karsitaan vuosittain.

– Tarkoituksenamme on antaa lisäoppia neljää kertaa vuodessa järjestettävillä intensiivijaksoilla ja madaltaa kynnystä ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen. Varsinainen treenityö ja intensiivinen harrastaminen on näin mahdollista tehdä lähellä kotia ilman aikaista muuttoa pois omasta kodista.

Tanssiopisto osallistuu vuosittain useisiin valtakunnallisiin tapahtumiin ja kilpailuihin hyvällä menestyksellä.

– On tärkeää myös nähdä, mitä muualla tehdään ja päästä peilaamaan omaa osaamistaankin. Esiintymiset tuovat kokemusta ja varmuutta, joista varmasti on pääomaa elämään myös yleensä, Berg toteaa.

Berg korostaa, että tanssiopisto haluaa tarjota kaikille lapsille mahdollisuuden harrastaa tanssia ainakin jossain muodossa, jos taloudelliset, aikataululliset tai muut syyt eivät sitä mahdollista.

– Ensi kaudella jatketaan viim vuotiseen tapaan joka kuukauden toinen lauantai ilmaisilla tanssitunneilla 7–12-vuotiaille, jonne etukäteisilmoittautumista ei tarvita – tulee vain paikalle. Lajit vaihtuvat tulevana kautena tunneittain.

Tanssiopistolla voi kokeilla tanssitunteja ensimmäisen kerran sitoumuksetta ja päättää vasta sitten, haluaako jatkaa.

Pirkanmaan Tanssiopisto muutti vuosi sitten Ideaparkiin. Sitä ennen toiminta keskittyi Lempäälän vanhalle lukiolle, joka on nyt poistettu käytöstä kokonaan. Tanssiopisto on panostanut asianmukaisiin tiloihin ja käytössä on nyt kolme tanssistudiota asianmukaisin varustein.

– Ideapark on osoittanut suurta sydäntä niin tanssin kuin myös muiden liikuntalajien suhteen järjestämällä hienot harjoitteluolosuhteet Ideapark Sportin alueelle. Tiloissa on järjestetty myös jo useita valtakunnallisesti merkittäviä tapahtumia, sanoo Elina Berg