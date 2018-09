Luonto vahvasti läsnä

Maisemakuvaus ja luonto ovat vahvasti läsnä Lempäälän taideyhdistyksen syksyn vuosinäyttelyssä. Luonnonantimet ovat itse asiassa tarjolla konkreettisesti jo ennen kynnystä. Poistuessaan Lempäälän vanhalta asemalta voi ottaa mukaan omenoita.

Paikallisten taiteilijoiden töitä on esillä monipuolisessa kattauksessa. Esittävän kuvataiteen lisäksi framilla on jonkin verran pronssia, kipsiä ja sekatekniikkaa installaatioina. Syyskuun alussa avatussa näyttelyssä voi vierailla 28. syyskuuta saakka.

Etupäässä tuoreita töitä on esillä 27 yhteensä 18 eri taiteilijalta. Heistä valtaosa on naisia. Miestaiteilijoilta vuosinäyttelyyn on asetettu töitä kolmelta: Kari Tolosen valokuva sekä jo vanhempina teoksina Jorma Nuotion kipsitöitä ja Ahti Granatin lyijykynäpiirros.

Uusista tuulahduksista vastaa ansiokkaasti akryylimaalauksen taitava, 75-vuotias sääksjärveläinen Terttu Rukakoski. Hän on taidokas värien käyttäjä, mitä hänen vuonna 2018 valmistuneet Paikka auringossa I ja Paikka auringossa II -nimiset työt mainiosti todistavat.

Tänä vuonna on valmistunut myös Mirja Herckmanin aamuista koivumetsää kuvaava hieno maalaus Aamun kajo. Työ on asetettu seisomaan jalustalla ikkunaan eteen. Hyvä niin, sillä herkästi hehkuva työ on toteutettu lasin päälle asetetulle paperille maalattuna akvarelli- ja tussityönä.

Vanhan aseman näyttelyiden sarja jatkuu 8.10–2.11. Silloin esillä on lempääläläisen Veera Lahtisen näyttely ”Kulje kanssani – kuvamatka mielen maisemiin”.