Lempääläinen Jenni Joru on voittanut tämänvuotisen Pirkanmaan kirjoituskilpailun proosasarjan. Joru ylsi voittoon novellillaan Jokaisessa huoneessa kaksi ovea.

Joru kuittasi voittotekstillään 2000 euron palkintosumman.

Palkintolautakuntaan kuulunut kirjailija Katja Kaukonen kuvaa tekstiä Jorun tekstiä näin:

– Jokaisessa huoneessa kaksi ovea on piinaavatunnelmainen tarina samankaltaisina toistuvista pysähtyneistä illan hetkistä, joissa nainen on kauniissa viherkasveilla sisustetussa kodissa nukkuvan vauvan kanssa ja puoliso alati poissa. Kirjoittaja kuvaa kaikkiin aisteihin vetoavasti yksinäisyyden, turhautumisen, parisuhteen murenemisen ja ratkaisevan käänteen, jossa staattinen odottelu taittuu toiminnaksi. Tekstissä on pinnanalaisia, kasvavia jännitteitä ja sopivasti aukkokohtia.

Lyriikkasarjan kärkisijoille ylsi niin ikään lempääläinen kirjoittaja. Irma Hakola sijoittui lyriikkasarjassa toiseksi runosarjallaan Anna miekkasi soida, ja sai siitä palkinnoksi 1500 euroa.

Vuoden 2019 Pirkanmaan kirjoituskilpailun voittajat on palkittu tänään keskiviikkona 15. toukokuuta pääkirjasto Metsossa. Tampereen kaupunginkirjaston jo 68. kerran järjestämässä kilpailussa oli kaksi sarjaa, proosa ja lyriikka.

Kilpailutöitä kisassa oli yhteensä 331 kappaletta. Proosasarjaan tekstejä tuli 198 ja lyriikkasarjaan 133.

Palkintolautakuntaan kuuluivat kirjailija Katja Kaukonen, runoilija Arto Lappi, yliopistonlehtori Hanna Samola ja kirjailija Asko Jaakonaho.

Pirkanmaan kirjoituskilpailun tarkoituksena on tukea uusia lahjakkaita kirjoittajia ja tarjota heille mahdollisuus saada tekstejään julkisuuteen. Kilpailuun voivat osallistua Pirkanmaan alueella asuvat, työskentelevät tai opiskelevat kirjoittajat, jotka eivät ole julkaisseet kaunokirjallista teosta tai omakustannetta.