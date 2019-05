Varma kesän merkki: Lasten liikennepuistossa avajaiset

Heti koulujen lukuvuoden loputtua sunnuntaina 2. kesäkuuta kello vietetään Lempäälässä perinteiseen tapaan lasten liikennepuiston avajaisia.

Liikennepuisto sijaitsee Majauslahden rannassa, osoitteessa Katepalintie 7b. Liikennepuisto on avoinna elokuun alkuun arkisin kello 10–17 juhannusaattoa lukuunottamatta.

Lasten liikennepuisto Lempäälässä on mukava ja opettavainen puuhakohde. Liikennepuiston yhteydessä on leikkikenttä sekä ”Seitsemän kääpiötä” -taideteos. Ohjattuun liikennepuiston toimintaan osallistuminen on maksutonta. Liikennepuiston käyttäjien yläikäraja on 12 vuotta.

Lasten liikennepuisto tarjoaa kesäisin mahdollisuuden opetella ohjatusti liikennekäyttäytymistä. Liikennepuiston ohjaajan liikenneopastuksen jälkeen lapset pääsevät opettelemaan liikennesääntöjä käytännössä. Liikennepuistossa on eri kokoisia polkuautoja, joilla lapset pääsevät ajamaan vuorotellen. Liikennepuisto on kesäisin suosittu kohde, joten ajovuoroa voi joutua hetken jonottamaan.

Avajaisia vietetään sunnuntaina 2. kesäkuuta kello 11–14. Ohjelmassa on polkuautoilua ja liikenneohjausta. Kaikki autot ovat käytettävissä.

Paikalla LC Lempäälä/Kanavan järjestämässä tapahtumassa on poliisiauto ja Lempäälän VPK:n paloauto hälytysvarauksella. Sportia-Matilla on tuote-esittelyä.

Käteismyynnissä on muun muassa vohvelia, makkaraa ja mehua.