Mennään palvelubussilla: matka on usein päivän paras hetki

Olemme saaneet reissata palvelubussilla Lempäälässä monet vuodet. ”Mikkolan poppoo” on ansiokkaasti vienyt, voisikoa sanoa, joskus mutkaista tietä näkymättömiin.

Eli olemme saaneet ihailla omaa kuntaa etäisimmistä paikoista, kun olemme hakeneet matkustajia mutkien ja mäkien takaa. Voi sanoa, että matka palvelubussilla on ollut, jos ei viikon kohokohta, niin päivän paras.

Tunnelma autossa on ollut iloinen ja juttu on luistanut. Monesta matkustajasta on tullut oikein tuttuja ellei peräti ystäviä. Kuljettajasta puhumattakaan, mukavat kuljettajat ovat hyväntuulisesti jututtaneet matkustajia. Ja tietenkin saattaneet kotiovelle asti ostoskassien kanssa.

Voi sanoa reippaasti, että päivän iloinen tapahtuma on ollut matka palvelubussilla. Koska aika moni on yksinasuja, ja mukavia tapahtumia on harvassa.

Siispä mahtavat kiitokset ”Mikkolan poppoolle”…pikkuisen haikeasti. Meillä on ollut kivaa matkatessa palvelubussilla.

Syyskesän terveisin

Oili Sirén

