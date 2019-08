Lempäälän Vapari-hallilla alkaa elo-syyskuun taitteessa kokeilu uudenlaisesta lempeästä kuntoilumuodosta eli kävelyfutiksesta. Lajin juuret ovat Englannissa, ensimmäiset kokeilut tehtiin vuonna 2011 ja jo nyt Brittein saarilla on lajilla yli 35 000 harrastajaa.

– Taidollisia vaatimuksia ei ole, eikä loukkaantumisriskikään ole iso. Säännöt kieltävät pääpelaamisen ja ainoa etenemismuoto on kävely. Vapari-hallilla on kaksi ilmaista kokeilukertaa ja jos väkeä löytyy, tarkoituksena on jatkaa toimintaa syksyn ja talven ajan päiväaikaan, esittelevät hankkeen puuhamiehet Risto Tuominen ja Petri Mäkinen LeKi-futiksesta.

– Erityisesti yli viisikymppiset tervetuloa, mutta kokeilemaan voi tulla nuorempikin liikkumisesta kiinnostunut. Varusteina tarvitsee vain nappikset tai lenkkarit, vinkkaavat Tuominen ja Mäkinen.