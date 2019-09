Leena Sorsa aloitti pappisasessorina – hoitaa tehtävää seurakuntatyön rinnalla

Lempäälän ev.-lut. seurakunnan seurakuntapastori Leena Sorsa aloitti työt Tampereen hiippakunnan pappisasessorina syyskuun alussa. Hän hoitaa tehtävää seurakuntatyön rinnalla. Tehtävä on määräaikainen ja kestää kolme vuotta, vuoden 2022 elokuun loppuun saakka.

Tampereen hiippakunnassa työskentelee kaksi pappisasessoria.

– Olen tosi innostunut. Tehtävien kautta avautuu uusia näköaloja niin hiippakunnan kuin koko kirkon työhön, Sorsa sanoo.

Asessori hoitaa hiippakunnassa hallintotehtäviä.

– Olen mukana piispantarkastuksissa. Syyskuun alussa olin mukana Mänttä-Vilppulassa, ja kalenterissani ovat Vesilahden ja Hausjärven seurakuntien tarkastukset, hän kertoo.

Keskeinen osa asessorin työtä on tuomiokapitulin päätösten valmistelu ja osallistuminen päätöksentekoon tuomiokapitulin istunnossa, joita on noin kerran kuussa.

Pappisasessori on mukana myös uusien pappien perehdytyksessä ja pappien ja diakonien virkaan vihkimisissä.

Pappisasessori valitaan kolmevuotiselle kaudelle vaaleilla. Leena Sorsa valittiin tehtävään 9. toukokuuta yhdeksän ehdokkaan joukosta.

Asessorin vaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit ja lehtorit. Hiippakunta asettaa ehdokkaat ylemmän pastoraalitutkinnon ja muiden muodollisten pätevyysvaatimusten perusteella.

Leena Sorsa on koulutukseltaan teologian tohtori (2010) ja hallintotieteiden maisteri (2017). Hän on ollut Lempäälän seurakunnan seurakuntapastori vuodesta 2010. Lisäksi hän on työskennellyt tutkijana.

Teksti: Marita Miettinen