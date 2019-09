Valtatie 3:lla päällystetään ensi viikolla – liikennehaittaa odotettavissa

Ensi viikolla tiistain ja keskiviikon välisenä yönä valtatie 3:lla aloitetaan päällystystyöt ensin moottoritien Tampereelle johtavalla ohituskaistalla ja kahtena seuraavana yönä Lakalaivassa Tampereelta Helsinkiin johtavan moottoritierampin kaistoilla.

Pirkanmaan ELY-keskus päällystää Lakalaivassa uudelleen Vaasan ja Jyväskylän suunnista Helsinkiin johtavan valtatie 3:n rampin 23518 kummatkin kaistat keskiviikko ja torstai öiden 25.9.–27.9. aikana.

Työt valtatie 3:lla käynnistyvät keskiviikkoiltana 25.9. kello 20. Päällystäminen tehdään yötyönä kahtena peräkkäisenä yönä klo 20.00–06.00. Päällystettävä ramppi on työskentelyn ajan osittain suljettu liikenteeltä illasta varhaisaamuun klo 06.00 saakka. Perjantaiaamuna ramppi on päällystystyön osalta valmis ja avoinna liikenteelle. Liikennehaittaa pyritään minimoimaan pitämällä ramppia päällystystyön aikana avoinna liikenteelle niin pitkään kuin mahdollista.

Rampin sulkemisesta aiheutuu siinä määrin liikennehaittaa, että tiellä liikkujien on hyvä jo etukäteen valita tavanomaisen kulkureittinsä sijaan vaihtoehtoinen kulkuväylä. Päällystystyön aikana paikalla on liikenteenohjaus, mutta työn lyhyen keston takia kiertoteille ei järjestetä viitoitusta. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa päällystystöihin. Ajankohtaiset tietyötiedotteet löytyvät myös Traffic Management Finlandin sivulta, https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Päällystystöistä haittaa myös Helsingistä Tampereelle tultaessa

Moottoritietä Helsingin suunnasta Tampereelle matkaavien valtatie 3 autoilijoiden on myös syytä ottaa huomioon tiistaina 24.9. alkava remixer-päällystystyö välillä Särkijärvi–Automiehenkadun silta. Silloin päällystetään moottoritien Tampereelle johtava ohituskaista. Myös tämä kohde päällystetään öisin klo 20.00–06.00. Päällystystyön aikana moottoritien toinen kaista on suljettu ja nopeusrajoitusta alennetaan. Päällystystyön arvioitu valmistumisajankohta on 27.9.