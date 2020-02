Lauantaina 8. helmikuuta Lempäälässä Kuljun alueella liikkuu noin 300 nuorta ja aikuista partiolaista. Alueella kisaillaan Hämeen piirin partiotaitojen talvimestaruuksista Myytti-talvikisassa.

Tehtävärasteja on kouluilla, kentillä ja seurakunnan tiloissa, mutta myös muutamassa yllättävässä paikassa. Kisailijat saavat valita kulkureittinsä pääosin itse, joten liikennettä voi olla myös kauempana rasteista. Samoin suunnistavaan partiolaiseen voit törmätä lenkkipolun varressa. Partiolaiset tunnistaa aina huivista kaulassa.

Kuljun Kartanolla on mahdollista seurata yleisörastilla yhden tehtävän tekemistä kello 9.30–11.00 välisenä aikana. Rastin toiminta ei aiheuta muutoksia asiointiin alueella.

Kisan tekeminen on Hämeen partiopiirille runsaan puolen vuoden urakka. Päivän kisaa varten töitä on paiskinut yli 50 hengen tiimi suunnittelun, tehtäväkäskyjen, radan ja rastitestauksen parissa. Itse kisapäivänä paikalla on tuplaten kisan tekijöitä, jotka mahdollistavat tapahtuman sujuvuuden.

