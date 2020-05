Anna Park Hotellin viedä sydämesi – jugend-boutique-hotelli on elämyksellinen kohde

Park Hotel on upea, viihtyisä miljöö ikimuistoisten arjesta irtiottojen sekä erilaisten kokousten ja juhlien järjestämiseen. Lähdetpä seikkailemaan Suomen Turkuun yksin, kaksin tai porukalla, Parkin kivilinna on keitaasi ja turvasatamasi kaikissa oloissa. Kun tulette isommalla joukolla, räätälöimme käyttöönne toiveittenne mukaiset monipuoliset kokous- ja juhlapalvelut. Lämpimästi tervetuloa viihtymään!

MAJOITUS

Kaikki hotellimme 20 huonetta ovat täysin yksilöllisesti sisustettuja – valitse omasi!

Majoitus Park Hotelissa on elämys, jota et voi kokea muualla. Kauniilla paikalla sijaitseva hotellimme on uniikki. Se erottuu kaupungin muusta tarjonnasta niin miljööltään, huoneiltaan kuin palvelultaankin. Vastaanottomme on auki 24/7. Avulias respamme palvelee sinua kokonaisvaltaisesti kaikissa kysymyksissäsi liittyen niin majoitukseen, hotellin palveluihin kuin kaupungin viihde- ja kulttuuritarjontaankin. Tarvitsitpa sitten taksia, konserttilippuja tai hyvää ravintolasuositusta, ystävällinen ja kielitaitoinen henkilökuntamme on valmiina auttamaan. Tutustu siis huoneisiimme ja varaa ainutlaatuinen majoitus – Turku ei olisi Turku ilman Park Hotelia.

JUHLAT JA KOKOUKSET

Vietä ikimuistoisia juhlahetkiä tai pidä mieleenpainuva kokous Turun ytimessä!

Oletko järjestämässä kokousta, illallista, syntymäpäiväjuhlia, häitä, pikkujouluja tai muuta kokoontumista? Tervetuloa Park Hoteliin! Meillä voit pitää taatusti mieleenpainuvat juhlat ja kokoukset Turun keskustassa, kätevästi lähellä kaikkea. Tarjoamme käyttöösi kaupungin persoonallisimmat juhla-, kokous- ja saunatilat. Erinomainen sijaintimme Puolalanmäen kupeessa, tasokas majoituksemme sekä oma ilmainen pysäköintimme tekevät meistä varteenotettavan paikan kaikenlaisille tapaamisille – viihtyisää miljöötä ja vieraanvaraista henkilökuntaa unohtamatta. Tilaisuuden jälkeen seurueesi voi vaivattomasti jatkaa matkaa Turun viihde- ja kulttuuritarjonnan pariin tai jäädä vaikkapa saunomaan ja viettämään iltaa hotellin tiloihin.

Meillä on tilava sauna, varaa se omaan käyttöösi! Vilvoittele kauniissa pihassamme saunan terassilla.

Lähde viikonloppumatkalle tai kesälomareissulle Turkuun! Ota reippaasti yhteyttä, kysy tarjous:

Rauhankatu 1, 20100 Turku, puh. 02 273 2555, info@parkhotelturku.fi

www.parkhotelturku.fi