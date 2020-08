Ideaparkin toimitusjohtaja Visa Vainiolan kädet piirtävät laajoja kaarroksia ja tarina pulppuaa innosta, kun hän esittelee keskikesän sateisenä päivänä Ideaparkin urheilupuolen uusia suunnitelmia. Lajien kirjo kauppakeskuksen seinien suojassa suorastaan hengästyttää, kaikkiaan erilaisia sporttitapahtumia on luvassa yli 130 vuoden mittaan.

– Nyt parasta-aikaa tehdään muutostöitä, joiden tuloksena Ideapark Sportiin tulee kaksi täysmittaista salibandykenttää, kaksi uutta pukuhuonetta ja katsomooon mahtuu uudistustöiden jälkeen ilman erikoisjärjestelyitä noin 700 ihmistä. Kaikkiaan tilaa tulee lisää liikunnalle noin 400 neliötä, kertoo Vainiola.

Salibandy on yksi isoimmista Ideapark Sportin käyttäjistä. Treenivuoroja on myyty hyvin, yksinomaan säbä-turnauksia pidetään yli sata ja muutama huippupelikin on syksyllä tulossa.

– Maan johtava salibandyseura Tampereen Classic pelaa marraskuun 20. päivänä naisten sekä 21. päivänä miesten liigakamppailut paikallisvastustajia vastaan jo perinteiseen tapaan Ideaparkissa. Naiset pelavat Kooveeta vastaan ja miehet Nokian KrP:ta vastaan. Myös Lempäälän Toivojen kanssa on sovittu, että he pelaavat kaikki tulevan kauden kakkosdivariottelunsa Ideapark Sportissa, Vainiola esittelee.

Salibandyn huippupäivää vietetään sunnuntaina 13. syyskuuta, jolloin luvassa on muun muassa katusählyn finaalipelit, SunSäbä-kiertue, turnauksia ja Salibandyn MM2020 -tapahtumia. Ottelut käydään osittain ulkona ja myös keskusaukiolla Ideapark Sportin ohella. Mukana on harrastajajoukkueiden ohella huippupelaajien vierailuita. Myös liigajoukkueiden pre seasonin harjoituspelejä on sovittu syksyn ohjelmaan.

Pelkkää salibandyä Ideapark Sport ei suinkaan ole. Muun muassa Pirkanmaan Tanssiopisto saa uudet tilat ehostettuun IP Sportiin. Parkour park siirtyy sinne myös, myös judo jatkaa toimintaansa. Kaikkiaan Vainiola laskee, että jopa kolmisenkymmentä eri lajia löytää sijansa kauppakeskuksesta.

– Yksittäiset ihmiset voivat varata sulkkisvuoroja entiseen tapaan, etenkin päiväsaikaan tilaa löytyy. Vähän eksoottisemmista lajeista voi mainita esimerkiksi pickleballin, jujutsun ja brasilialaisen jujutsun, joiden tapahtumia nähdään täällä, kuten voimanostokisojakin, jatkaa Vainiola.

– Me haluamme profiloitua hyvänä paikkana urheilutapahtumille. Totta kai ajatuksena on, että kun ihmiset tulevat urheilutapahtumiin osallistumaan tai niitä katsomaan, he käyttävät myös meidän kaupallisia palveluita.

Tilojen remontti ja ehostus saadaan valmiiksi syksyn treenikauden pyörähtäessä käyntiin, tilavuokriin ei tehdä muutoksia.

– Vuorojen hinnat pysyvät entisellä tasolla. Päivisin ennen kello 16:ta kannattaa kysellä vapaita vuoroja, silloin hinnat ovat edullisia, Vainiola vinkkaa.

Vainiolalla itsellään on vankka urheilutausta. Amerikkalaista jalkapalloa hän pelasi SM-sarjatasolla ja salibandyssa pelaajaura urkeni aina ykkösdivisioonaan asti. Vaativan työn vastapainona hän edelleen kuntoilee aktiivisesti, muun muassa Ideaparkin Easyfitin kuntosalilla. Hän palasi rakkaan lajinsa eli judon pariin 25 vuoden tauon jälkeen.

– Innostuin lapsieni harrastuksen kautta uudestaan judosta seitsemisen vuotta sitten. Nyt omien treenien ohella valmennan junnuja ja myös tuomaroin otteluita erityisesti Lempäälän Syokonkanin puheenjohtajan, huipputuomari Veli-Matti Karinkannan innostamana. Judo omine henkisine juttuineen tarjoaa hektiseen työarkeen hienoa vastapainoa, sanoo Visa Vainiola, Ideaparkin toimitusjohtaja.

Lue lisää: