–Hän lähti suorilta jaloilta, mitään ei ollut tehtävissä, kertoo Vuoden Lempoksi valittu suutari Juha Lehtimäki isänsä kuolemasta.

Valoisana ja myötätuntoisena pidetty Lehtimäki menetti isänsä vain 9-vuotiaana ja äiti jäi yksin huolehtimaan lapsista.

– Äitini oli onneksi raitis, kiltti ja ahkera ihminen. Hän piti huolta siitä, että ruokaa oli pöydässä. Mitään meillä ei ollut, mutta kuten edesmennyt isoveljeni aikoinaan totesi, onneksi ei ollut. On osattu olla kiitollisia kaikesta, Lehtimäki miettii.

Vastoinkäymisiä on ollut myöhemminkin, isojakin, mutta niistä on aina selvitty.

– Kyllä tämä koronakin esimerkiksi veti keväällä mietteliääksi. Sitä pohti, sairastunko itse, sairastuvatko läheiseni ja pitäisikö minun edes olla tällä hetkellä töissä. Minä pelkäsin, kuten kaikki muutkin pelkäsivät. Ohiajavien autojen määrästä pystyi päättelemään ihmisten pelon määrän. Koko päivän aikana meni yhtä paljon autoja kuin yleensä puolessa tunnissa. Koko kylä hiljeni täysin.

Kesken haastattelun liikkeeseen saapuu nainen, joka on tuonut Lempäälän Jalkinekorjaamoon edellispäivänä cembalon puuosan. Nainen on todennut, että vain Lehtimäki sen pystyy korjaamaan -ja niin Lehtimäki pystyikin. Kiitollinen asiakas lähtee iloisena ovesta ja Lehtimäkikin hymyilee onnellisena. Jo lapsena pidetty suutari korjasi kaiken, minkä vain osasi ja sama taito on säilynyt edelleen.

– Asiakaslähtöisyys on minulle kaikki kaikessa. Silloin, kyn yrityksen kolmen tärkeimmän arvon joukossa on mahdollisimman suuri voiton tavoittelu, ei palvelu välttämättä ole kovin hyvää, eikä sitä välttämättä saa ollenkaan.

Kun asiakas saapuu ovesta, Lehtimäki kartoittaa nopeasti, millaista apua tulija tarvitsee. Tuo hetki, kun asiakkaan rakkaasta esineestä ja sen korjaustarpeesta keskustellaan, on äärimmäisen tärkeä. Töpeksimiseen ja hutilointiin ei ole varaa.

– Siirrän asiakkaan ongelman mahdollisimman nopeasti tiskin tälle puolelle ja sanon usein vielä hänen lähtiessään, että teen parhaani näiden kanssa. Siinä välissä puhutaan usein kaikesta muusta, kuten lapsista tai autoista. Asiakkaat ovat tulleet tutuiksi.

Harva tietää, että Lehtimäki oli lapsena ja vielä nuorenakin hyvin ujo. Keskustelu asiakkaiden kanssa oli alkuun hänelle vaikea paikka. Lehtimäki joutui myös itse miettimään omat arvonsa suutarina, sillä perinteinen tapa hinnoitella oma työ ei Lehtimäestä tuntunut hyvältä.

– Sovin ronttikaupan, jossa tiedossa on korjauksen kokonaishinta. Jokaista työtä ei esimerkiksi kenkiä korjatessa laskuteta erikseen. Se on selkeämpää kaikille.

Valinnastaan Vuoden Lempoksi Lehtimäki on hyvin onnellinen.

– Kyllähän se hiljaiseksi vetää. Hyviä vaihtoehtoja oli Lempäälä täynnä, joten kun siitä porukasta tulee valituksi, kovin iloinenhan sitä on. Se mykistää ja tuntuu valtavan hienolta. Lempäälä on juuri oikeankokoinen kylä, jossa yrittäjät tukevat toisiaan ja asiakkaat ovat mukavia.