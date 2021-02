Lempäälän-Vesilahden Sanomat etsi henkilöä, joka toi viime vuonna iloa ja valoa ihmisten elämään. Vuoden valoisin on Facebook-aktiivi Markus Perko.

LVS pyysi joulun alla ehdotuksia Vuoden valoisimmaksi henkilöksi, ja yksi nimi nousi nopeasti yli muiden. Markus Perkon valintaa perusteltiin muun muassa seuraavasti:

”Hän somen puolella auttaa kysyviä, linkkaa palautepaikkoja ja ohjeita. Lempääläläiset fb-palstalla luo positiivista henkeä, ja ylläpitää tärkeää Roskalava-palstaa. On mukana tosi monessa, ja aina myönteisellä tavalla. Neuvoo kysyjää ja innostuu monenmoisiin projekteihin. Koronakevään aikana nosti monta paikallista yrittäjää esille. Valokuvaa Lempäälää upeasti ja jakaa kuvia ahkerasti. Hieno tyyppi! Positiivinen ja valoisa!”

Vakuuttavaa palautetta. Mitä tästä tuumaa valittu itse, vuoden valoisin Markus Perko?

– Vuoden kun on koronan vuoksi kotona jurottanut, eikä ketään ole nähnyt, niin olen valinnasta hieman hämilläni, hän myhäilee.

– Positiivinen? Kyllä varmaan.

– Pessimisti sanoo, etteivät asiat voisi mennä enää huonommin, ja optimisti sanoo, että kyllä voivat. Olen siis enemmän optimisti, Perko vitsailee.

Yleisön perustelut eivät kuitenkaan ole vailla pohjaa, ja myöntää Markus Perko itsekin, että hän pyrkii olemaan muille avuksi.

– Armeijasta opin, ettei pidä sanoa ’en tiedä’, vaan että lupaan ottaa selvää.

– Työssäni it-alan alihankkijana pyrin kyselemään, mikä on tilanne ja miten voin auttaa. Jaan siis luontevasti myös vapaa-ajalla tietoa, ja promoan kunnan palautekanavaa silloin kun ihmiset valittavat epäkohdista. Olen avoimuuden ja avoimen datan kannattaja.

– Roskalavalla pyrin pitämään yllä positiivista pöhinää, Perko selvittää.

Markus Perko on perheineen asunut Lempäälässä vuodesta 2007 asti. He muuttivat Espoon Leppävaarasta saadakseen elämiseen väljyyttä. Yhtenä kriteerinä uudelle kotipaikkakunnalle olivat hyvät kulkuyhteydet, sillä he eivät omista autoa.

– Lempäälä valikoitui myös siksi, että kunta tuohon aikaan mainosti hyviä vammaispalveluitaan. Meillä on kehitysvammainen tytär, Perko kertoo.

– Asuin poikani kanssa ensin puolitoista kuukautta Uotin kylpylässä, kun odotimme asunnon saamista. Meillä ei ollut mitään sosiaalisia verkostoja.

– Emme tunteneet täällä ketään, mutta seurakunnan ja poikani partioharrastuksen kautta aloimme nopeasti tutustua ihmisiin, hän taustoittaa.

Seurakunnassa Perko ryhtyi yhdeksi Olkkarin Wappu -tapahtuman puuhamieheksi, ja hän toimi aktiivisesti partiolippukunta Kanavan Vartijoissa.

– Partio on jäänyt nyt, kun poikani ei enää sitä harrasta, mutta jos minua pyydetään leirille keittiöön, lähden koska vaan. Innostun kaikesta ja porukalla on kiva tehdä, Perko sanoo.

Erityislasten perhekerho on ollut myös tärkeä henkireikä.

– Sinne saattoi mennä umpiväsyneenä ja -surkeana, ja kun sai kuunnella muita, pystyi toteamaan, ettei meillä ole hätää. En märehdi asioita, sillä asiat ovat kuitenkin hyvin.

Nyt lapset ovat täysi-ikäistyneet ja muuttaneet kotoa, ja Markus Perkolle jää töiden jälkeen aikaa harrastaa. Perko valokuvaa ja käsittelee kuvia sekä tekee 3D-grafiikkaa. Jälki on ammattilaistasoa.

Hän ottaa potrettikuvia sekä monille suomalaisille gospel-yhtyeille keikka- ja promokuvia.

Tapahtumissa, kuten Hämeen keskiaikafestivaaleilla, kuvaaminen on ollut tauolla koronan vuoksi.

– Nyt kun on tämä jurotusaika, niin oleminen on enemmän sitä, että kävelen ja kuuntelen äänikirjoja. Kuuntelin 150 kirjaa viime vuoden aikana. Määrää selittää osin se, että kuuntelen niitä kaksinkertaisella nopeudella, hän avaa.

Vapaa-aikaan kuuluu myös sosiaalinen media, jossa Perko omien sanojensa mukaan viettää aikaa liikaakin.

– Facebookia käytän, sillä siellä ystäväpiiri on aktiivisin. Twitterissä keskustelu nopeasti sakenee. Hienoa keskusteltukulttuuria ei tunnu olevan, ja somessa usein unohdetaan alkeellisimmatkin käytössäännöt. Itse pyrin ottamaan asiat huumorilla, enkä provosoitua.

Facebookin parhaana antina hän pitää ryhmiä. Perko itse toimii ylläpitäjänä reilun 12 000 jäsenen Roskalava Lempäälä -ryhmässä, ja hän on perustanut oman ryhmän esimerkiksi lempääläisille valokuvaajille.

– Tykkään käynnistää kaikenlaisia asioita, hän toteaa.

Vallitsevassa koronatilanteessa ystävien tapaaminen fyysisesti ei ole ollut mahdollista. Siitä Markus Perko tällä hetkellä haaveilee.

– Tykkään puolisoni Päivin kanssa kutsua ihmisiä kylään, ja esimerkiksi vanhojen partiokavereiden ja atk-kurssikavereiden kanssa olemme aina vuosittain kokoontuneet yhteen.

– Piirit ovat olleet nyt pienet. Oikein odotan, että korona on ohi, ja voimme järjestää isot juhlat, jossa näkisi kaikki, hän sanoo.

