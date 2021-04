Pirkan opistolla puhaltavat uudet tuulet, kun erikoinen kevät on saanut opiston työmuurahaiset ideoimaan paljon uusia kevätkursseja asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin. Opiston valikoimissa on noin 60 uutta keväistä lyhytkurssia. Kun jo aiemmin suunnitellut kevään lyhytkurssit lasketaan mukaan, on kurssitarjonta kokonaisuudessaan keväällä vielä suurempi.

– Moni kurssi on peruuntunut tai siirtynyt etäopetukseen koronakevään myötä. Haluamme tarjota asiakkaillemme innostavia ja turvallisia mahdollisuuksia jatkaa harrastamista myös poikkeustilanteessa, kertoo Pirkan opiston rehtori Matti Korolainen.



Uudet kurssit on suunniteltu opiskelijan hyvinvointi ja harrastamisen ilo edellä. Suunnitelmissa onlisäksi huomioitu tarkasti myös koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset.



Suurin osa uusista kursseista järjestetään verkossa tai turvallisesti ulkotiloissa maksimissaan 10 henkilön ryhmissä. Joitakin kursseja on myös toiveikkaasti suunniteltu sisätiloihin. Pirkan opisto seuraa jatkuvasti Pirkanmaan pandemiatyöryhmän ohjeistuksia ja tiedottaa asiakkaita myös kurssikohtaisesti.



Kevään kursseilta löytyy muun muassa juoksukoulu sohvaperunalle, Rammstein-saksaa ja Bollywood-tanssia puistossa. Tarjolla on myös klassikkohittejä, kuten lavista ja zumbaa! Kielikursseilla on mahdollista esimerkiksi keskustella taiteesta tai maistella viinejä espanjan kielellä. Ammattitaitoisen opettajan johdolla pääsee suunnittelemaan kukkaloistoa omaan pihaan- tai vaihtoehtoisesti valokuvaamaan kevään kauneimpia väripommeja.