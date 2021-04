Jo kahtena koronakeväänä peräkkäin väliin jäänyt, perinteinen Hakkarin Nappulahiihto on aikomus korvata ensi syksynä Nappulajuoksu-tapahtumalla. Koko perheen tapahtuma oheistoimintoineen järjestetään koronarajoitusten sallimissa puitteissa sunnuntaina 19. syyskuuta Hakkarin urheilukentällä.

Lionsklubi Lempäälä/Kanavan jo runsaan 40 vuoden ajan järjestämät Nappulahiihdot on suunnattu perheen pienimmille. Sarjoja on ollut 3−4, 5−6 sekä 7−8-vuotiaille. Hiihtomatkoina on ollut 200, 400 ja noin 550 metriä. Klubi valmistelee vastaavaa tällä kertaa juoksutapahtumana.

LC Lempäälä/Kanavan aikoinaan Lempäälän kunnalle lahjoittaman lasten liikennepuiston avajaisia on normaalioloissa vietetty liikennepuiston kauden alkaessa kesäkuun alussa. Viime vuonna avajaisia ei koronan vuoksi pidetty, mutta liikennepuisto oli avoinna kesä-heinäkuun maanantaista perjantaihin kello 10.00 – 17.00.

− Koronaviruksen leviämisen estämiseksi varsinaista avajaistapahtumaa ei tänäkään vuonna pidetä, vaan pelkästään muutaman hengen läsnä ollessa klubi vastaanottaa liikennepuistoon lahjoitettavat kuusi uutta polkuautoa lähempänä liikennepuiston kauden alkua, paljastaa LC Lempäälä/Kanavan presidentti Petri Mäkinen.

Majauslahden rannassa Katepalintie 7 B:ssä Harakkalassa sijaitseva lasten liikennepuisto tarjoaa kesäisin 5−10-vuotiaille mahdollisuuden opetella ohjatusti liikennekäyttäytymistä. Liikennepuiston toimintaan osallistuminen on maksutonta. Lempäälän kunta on jo palkannut ensi kesäksi liikennepuistoon ohjaajan, jonka liikenneopastuksen jälkeen lapset pääsevät opettelemaan liikennesääntöjä käytännössä.

Liikennepuistossa on erikokoisia polkuautoja, joilla lapset pääsevät ajamaan vuorotellen. Koronaviruksen leviämisen estämiseksi autojen määrää on rajoitettu normaalia pienemmäksi. Autot pyyhitään ennen niiden luovuttamista seuraavalle käyttäjälle. Ajovuoroa voi joutua jonottamaan. Jonottaessa on pidettävä huolta turvaväleistä.