Lempoisten koulussa on todettu koronavirustartunta sunnuntaina 23. toukokuuta.

Lauantaina tartuntoja tuli ilmi Moision ja Hakkarin kouluissa.

Altistuneet on kunnan mukaan jäljitetty ja kontaktoitu. Karanteeniin on Lempoisten koulussa asetettu 20 henkilöä. Karanteenissa on nyt Lempoisten, Moision ja Hakkarin koulujen tapausten vuoksi yhteensä 66 henkilöä.

Karanteeniin määrättyjen oppilaiden opetus järjestetään etäopetuksena ajalla 23.5.-1.6.

Koulun toiminta jatkuu muutoin ennallaan. Turvaväleihin kiinnitetään erityishuomiota. Lisäksi käytetyissä tiloissa tehdään tehosiivous.

Kunta muistuttaa, että koska koulutyötä on jäljellä enää kaksi viikkoa, on nyt tärkeää jaksaa toimia terveysturvallisesti tilanteen parantamiseksi ennen kesälomien alkamista.

Ajanvaraukset näytteenottoon seuraavista numeroista:

– Korona-puhelinlinja 041 730 3436 palvelee ma-pe klo 8-15 ja la-su 12-18

– Päivystysnumero 03 565 52 500 palvelee ma-pe klo 8-20, la-su ja arkipyhinä klo 12-20

Lempäälässä on todettu keväästä 2020 alkaen kaikkiaan 216 koronavirustartuntaa.