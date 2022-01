Kennelliittoon rekisteröityjen koirien määrä jatkoi kasvuaan viime vuonna. Koiria rekisteröitiin lähes 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Koirarotujen suosiossa ei ollut suuria muutoksia.

Vuonna 2021 Kennelliittoon rekisteröitiin yhteensä 52 771 koiraa, kun rekisteröintejä vuonna 2020 oli 48 895. Rekisteröintien määrä kasvoi 7,9 prosenttia. Koronavuosina 2020 ja 2021 rekisteröintien määrä on kasvanut vuodesta 2019 kaikkiaan lähes 17 prosentilla. Tätä enemmän koiria on rekisteröity vain ennätysvuonna 2008, jolloin koiria rekisteröitiin 52 921.

— Koronavuosina koiran merkitys ihmisen parhaana ystävänä on korostunut. Olosuhteiden muututtua moni uusi koiranomistaja on toteuttanut pitkäaikaisen haaveensa koiran hankinnasta, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Kolmen suosituimman koirarodun kärki on pysynyt samana kuin viime vuonnakin, mutta suomenlapinkoira kiilasi nyt toiseksi suosituimmaksi roduksi. Eniten rekisteröitiin labradorinnoutajia (2480), seuraavaksi eniten suomenlapinkoiria (1533) ja kolmanneksi eniten jämtlanninpystykorvia (1470).

Viime vuonna Kennelliittoon rekisteröitiin koiria yhteensä 304 koirarodusta tai rotumuunnoksesta. Useissa roduissa rekisteröintimäärät ovat hyvin pieniä, vain muutamia koiria. Kymmenen suosituimman rodun listalla roduista kahdeksan ylsi yli tuhannen koiran rekisteröintimäärään.

Uusina rotuina sadan suosituimman koirarodun listalle nousivat irlanninsusikoira, saksanpystykorva keeshond, pieniamerikanpaimenkoira, rhodesiankoira, venäjänbolonka, snautseri, cane corso, lancashirenkarjakoira ja sileäkarvainen kettuterrieri. Vastaavasti listalta putosivat belgianpaimenkoira groenendael, amerinkancockerspanieli, saksanmetsästysterrieri, chow chow, englanninbulldoggi, newfoundlandinkoira, landseer, japaninpystykorva ja amerikanakita.

Vuoden 2021 rekisteröintitilastot voivat elää vielä jonkin verran tämän vuoden aikana muun muassa tuontikoirien kirjausten ja rekisterisiirtojen myötä.

Kennelliiton Omakoira-mobiilisovelluksen kautta on tallennettu lähes 50 000 koiran kutsumanimi. Näistä yleisin on Luna. Suosittuja nimiä ovat myös Alma, Helmi, Hertta ja Sulo. Suurin osa koirien suosituista kutsumanimistä on lyhyitä ja napakoita, jotta koiran on helppo ymmärtää nimensä kutsuttaessa.

Harri Lehkonen on tyytyväinen siitä, että koiran hankintaa suunnittelevat arvostavat suomalaisia rekisteröityjä rotukoiria. Taloustutkimuksen marraskuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä koiran hankintaa harkitsevasta haluaa hankkia rekisteröidyn rotukoiran suomalaiselta koirankasvattajalta.

Vastaajien arvioissa korostuivat suomalaisen koirankasvatuksen valtteina luotettavuus, vastuullisuus, turvallisuus ja kotimaisuus. Myös sitä, että koirien terveystiedot ovat saatavilla ja koirat tutkittu, pidettiin tärkeä, samoin yhteydenpidon helppoutta sekä kasvattajien neuvoja ja tukea myös pidemmän aikaa.

Alla on listaus sadasta suosituimmasta koirarodusta tai rotumuunnoksesta. Suluissa näkyy rodun sijoitus vuonna 2020 ja rekisteröintimäärä samana vuonna.



1. (1) labradorinnoutaja 2780 (2471)

2. (3) suomenlapinkoira 1533 (1358)

3. (2) jämtlanninpystykorva 1470 (1411)

4. (5) kultainennoutaja 1399 (1314)

5. (6) shetlanninlammaskoira 1337 (1151)

6. (4) saksanpaimenkoira 1285 (1354)

7. (7) suomenajokoira 1230 (1096)

8. (9) kääpiösnautseri 1071 (910)

9. (8) jackrussellinterrieri 954 (1086)

10. (15) mäyräkoira, karkeakarvainen 866 (682)

11. (14) suomenpystykorva 847 (691)

12. (12) karjalankarhukoira 789 (701)

13. (11) cockerspanieli 788 (789)

14. (17) tiibetinspanieli 744 (645)

15. (13) havannankoira 722 (695)

16. (26) coton de tuléar 649 (518)

17. (19) siperianhusky 646 (616)

18. (10) harmaa norjanhirvikoira 641 (810)

18. (18) pitkäkarvainen collie 641 (627)

20. (16) bordercollie 622 (650)

20. (21) saksanpystykorva, mittelspitz 622 (582)

22. (28) mäyräkoira, lyhytkarvainen 581 (462)

23. (20) saksanpystykorva, kleinspitz 564 (583)

24. (27) beagle 552 (514)

25. (24) chihuahua, lyhytkarvainen 536 (532)

26. (22) espanjanvesikoira 526 (553)

27. (23) villakoira, kääpiövillakoira 517 (545)

28. (33) australianpaimenkoira 516 (371)

29. (32) cavalier kingcharlesinspanieli 512 (395)

30. (25) chihuahua, pitkäkarvainen 499 (530)

31. (39) lagotto romagnolo 485 (348)

32. (29) staffordshirenbullterrieri 461 (442)

33. (30) welsh corgi cardigan 457 (401)

34. (36) whippet 424 (363)

35. (34) dreeveri 412 (368)

36. (31) pohjanpystykorva 409 (396)

37. (47) saksanpystykorva, pomeranian 404 (307)

38. (40) parsonrussellinterrieri 394 (347)

39. (44) villakoira, keskikokoinen 393 (316)

40. (41) bichon frisé 375 (333)

41. (48) cairnterrieri 373 (303)

42. (55) valkoinenpaimenkoira 371 (264)

43. (43) kääpiöpinseri 358 (320)

44. (57) rottweiler 339 (253)

45. (37) ranskanbulldoggi 337 (358)

46. (35) lapinporokoira 334 (365)

47. (52) kiinanharjakoira 332 (279)

48. (64) dalmatiankoira 331 (231)

49. (42) lyhytkarvainen saksanseisoja 318 (331)

50. (46) berninpaimenkoira 314 (309)

51. (49) welsh corgi pembroke 312 (301)

52. (38) englanninspringerspanieli 309 (349)

53. (58) mäyräkoira, pitkäkarvainen 304 (246)

54. (53) sileäkarvainen noutaja 299 (270)

55. (50) itäsiperianlaika 293 (292)

56. (84) villakoira, iso 283 (161)

57. (54) borderterrieri 280 (266)

58. (45) karkeakarvainen saksanseisoja 268 (312)

59. (68) punainen irlanninsetteri 267 (209)

60. (51) samojedinkoira 261 (281)

61. (75) amerikanstaffordshirenterrieri 259 (183)

Kennelliiton Omakoira-mobiilisovelluksen kautta on tallennettu 49 977 koiran kutsumanimi.

Näistä yleisimmät nimet ovat:



1. Luna 328

2. Alma 269

3. Helmi 245

4. Hertta 240

5. Sulo 231

6. Onni 218

7. Martta 215

8. Hilla 207

9. Kerttu 203

10. Bella 202

11. Sisu 188

12. Hilma 185

13. Elli 185

14. Elsa 179

15. Hugo 169

16. Peppi 164

17. Topi 158

18. Remu 156

19. Nelli 155

20. Lumi 152