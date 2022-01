Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto (avi) jatkaa rajoituksia Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronavirustilanteen takia.

Liikunta- ja virkistystilojen kohdennettua sulkumääräystä jatketaan 4. helmikuuta asti samoin kuin kokoontumisrajoituksia, jotka kieltävät sisätilaisuudet.

Avi jatkaa siis tilojen sulkua kahdella viikolla. Määräys koskee yleisölle avoimia ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettavia tiloja. Näitä tiloja ovat esimerkiksi joukkueurheilu- ja ryhmäliikuntatilat, yleiset saunat ja uimahallit sekä esimerkiksi tanssipaikat.

Tiloja voidaan käyttää edelleen vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattuun harrastustoimintaan.

Päätös ei koske kuntosaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja (kuten padel-, tennis- ja sulkapallokenttiä); huvi- ja teemapuistoja, sisäleikkipuistoja ja sisäleikkipaikkoja, kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja, vähittäiskaupan liiketiloja tai palvelujen tarjoamiseen käytettäviä tiloja sekä kulkua niihin.

Avin päätöksellä myös kaikki sisätiloissa järjestettävä yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty 4. helmikuuta asti.

Päätös ei koske yksityistilaisuuksia. Avi kehottaa terveysturvallisuuden ja suositusten noudattamiseen myös tilanteissa, joita rajoitukset eivät koske.

Avi teki lisäksi päätöksen, jonka perusteella asiakas-, osallistuja- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä on tehostettava niin, että lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä on ehkäistävä määrittelemillään toimenpiteillä. Nämä toimenpiteet on oltava asiakkaiden nähtävillä.

Toimia voivat avin mukaan olla esimerkiksi asiakasmäärien rajaus, asiakkaiden saapumisen porrastaminen tai asiakaspaikkojen sijoittelu väljästi.

Kyseinen päätös on voimassa 20. helmikuuta asti.

