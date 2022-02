Tartuntatautilain ”turvavälipykälä” 58d on voimassa Pirkanmaalla helmikuun loppuun asti, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Alueellinen pandemiaohjausryhmä ei esitä sen jatkamista Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle

Pandemiaohjausryhmä poisti myös yksityistilaisuuksien henkilömäärää koskevan suosituksen.

– Rajoitusten poistuessa yksilöiden vastuu korostuu entisestään, muistuttaa johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Alueellinen maskisuositus on Pirkanmaalla voimassa edelleen.

– Urheilutapahtumissa maskien käyttö näyttää olevan edelleen kovin vähäistä. Toivomme niihin nyt ryhtiliikettä, jotta tartuntamäärät eivät ainakaan kasvaisi nykyisestä.

Taysin sairaalakuormitus laski hiukan viime viikon aikana. Sairaalaan tulee päivittäin silti keskimäärin kahdeksan uutta koronapotilasta.

Taysin osastoilla on hoidossa koronan takia 31 potilasta ja teholla alle viisi koronapotilasta. Lisäksi osalla sairaalahoidossa olevista potilaista, joilla on todettu korona, sairaalassaolon syy on jokin muu kuin koronavirus.

Pirkanmaalla todettiin viime viikon aikana 4041 koronatartuntaa. Ilmaantuvuus (1459 tartuntaa/100 000 asukasta) on entisellä tasolla, joskin todellinen tartuntamäärä on isompi kuin laboratorioissa varmennetut tartunnat.

Täysi rokotussuoja on ehkäissyt merkittävästi riskiryhmien sairaalahoidon tarvetta, kun sitä verrataan rokottamattomien riskiryhmien sairaalahoidon toteutumiseen. Suojateho vaikealle tautimuodolle on sairaanhoitopiirin mukaan säilynyt erittäin hyvänä myös omikronin aikana.