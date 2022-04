Vedenkorkeudet ovat nyt matalalla. Muun muassa Lempäälän Herralankoskessa paennut vesi on paljastanut rantakivet, ja Havaslahdella jää makaa paikoitellen järven pohjassa.

Miksi Pyhäjärven ja Lempäälän koskipaikkojen vedenkorkeudet ovat alhaiset, Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid?

– Pyhäjärvellä on varauduttu kevättulviin ja vedenkorkeus on laskettu tästä syystä. Vedenkorkeus on ollut hiukan nousussa viime päivinä ja jatkaa nousuaan seuraavien viikkojen ajan.

– Lempäälän Herralanvirrassa ja Kuokkalankoskella vedenkorkeus on alentunut samalla kun Vanajaveden vedenkorkeus on laskenut. Vedenkorkeus alueella lähtee nousuun, kun Vanajavesi nousee seuraavien viikkojen aikana. Vesitilanne näyttää siltä, että viime vuoden kaltaiset loppukevään suuret virtaamat näissä koskissa toistuvat tänäkin vuonna toukokuussa, vaikka nyt koskissa on vähän vettä.

Kuinka alhaalla vedenkorkeudet ovat normaalista?

– Pyhäjärvellä vedenkorkeus on ollut alimmillaan noin 10–15 cm pitkän ajan keskimääräistä alempana Näppilän havaintoaseman mukaan. Vanajavedellä vedenkorkeus on ollut alimmillaan noin 20–25 cm pitkän ajan keskimääräistä alempana Konhon havaintoaseman mukaan.

Mitä vesilläliikkujien pitää ottaa huomioon?

– Toistaiseksi vedenkorkeudet ovat matalia ja jäät ovat sulamassa jo monin paikoin, joten ensimmäisiä veneilijöitä on varmasti kohtapuolin liikkeellä. Veneilijän kannattaa ottaa huomioon mahdolliset karikot ja kivikot, jotka voivat tulla yllättäen alhaisen vedenkorkeuden vuoksi.

Milloin vedenkorkeudet alkavat palata normaalimmalle tasolle?

– Tänä vuonna vedenkorkeudet nousevat aikaisempia vuosia myöhemmin, koska kevään tulo on ollut viime vuosia myöhäisempi. Pyhäjärven ja Vanajaveden vedenkorkeudet ovat jo vähitellen nousemassa. Vedenkorkeuden nousu riippuu myös loppukevään sääoloista.