Mikko Sulonen jatkaa LeKin kiekkosakin pääluotsina – myös kovia pelaajasopimuksia tehty

Lempäälän Kisa Edustusjääkiekko Ry ja päävalmentaja Mikko Sulonen ovat solmineet odotetusti jatkosta. LeKin Suomi-sarjaan johdattanut Sulonen solmi seuran kanssa sopimuksen mallia 2 + 1 vuotta. Sulosen aisaparina jatkaa Juha Taponen, jonka sopimus on mallia kaksi seuraavaa kautta. Duo Sulonen – Taponen on tehnyt pitkään yhteistyötä.

– Kova into ja motivaatio on lähteä seuraavaan kauteen uudelle sarjatasolle eli Suomi-sarjaan. Töitä on jo aloitettu paiskia ja joukkueen kokoaminen on hyvällä hahmolla. Runko kasataan viime kauden pelaajista ja kovia vahvistuksiakin on saatu, tiedottaa Sulonen.