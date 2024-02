Kyberturvallisuuskeskus varoittaa: Poliisin nimissä soitellaan huijauspuheluita

Poliisin nimissä on kuluvalla viikolla tehty huijaussoittoja, joissa väitetään, että vastaajan nimissä on haettu lainaa pankista. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on saanut ilmoituksia huijausyrityksistä.

Puhelut ovat tulleet yksityisistä numeroista. Poliisina esiintynyt soittaja on väittänyt selvittävänsä lainanhakuun liittyviä epäselvyyksiä, ja puheluita saaneita henkilöitä on painostettu luovuttamaan tietojaan. Soittajat ovat puhuneet joko suomea tai venäjää.

– Nyt meille ilmoitetuissa tietojenkalastelupuheluissa rikolliset ovat toimineet eri kielillä ja ovat todennäköisesti osanneet arvioida kohteen käyttämän kielen ennakkoon, kertoo Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Harri Holmström tiedotteessa.

Pelkästään puheluun vastaamisesta ei ole haittaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että poliisi tai pankki ei koskaan pyydä antamaan puhelimitse tunnistautumistietoja tai pankkitunnuksia. Mikäli olet luovuttanut tietojasi tai huomaat menettäneesi rahaa, ole välittömästi yhteydessä pankkiisi ja tee asiasta rikosilmoitus.