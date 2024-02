Tunnetko kotiseutusi, mitä tiedät asumisesta? – tietovisassa vain tosiosaaja saa 12 oikein

1. Suomi on tuhansien järvien maa ja Lempääläänkin on järviä muodostunut kymmeniä Yksi Lempäälän järvistä on

a) Toijalanjärvi

b) Pirkkalaisjärvi

c) Hervantajärvi

2. Vesilahdessa on ollut aikoja sitten useita vuoria, jotka ajanhammas on madaltanut. Yhden vuorista nimi on

a) Tihnunvuori

b) Tuhnunvuori

c) Kaakilanvuori

3. Lempääläisen Kiilto Oy:n tarina alkoi Tamperelaisesta hiusvesi- ja kenkäplankkitehtaasta, mutta minä vuonna?

a) 1919

b) 1927

c) 1951

4. Paljonko toimenpidelupa maksaa Vesilahden kunnassa?

a) 75 euroa

b) 220 euroa

c) 350 euroa

5. Mikä on sopiva lämpötila jääkaapille?

a) +8 – +10

b) +2 – +6

c) -2 – 0

6. Mistä työstä EI saa kotitalousvähennystä?

a) Uusien huonekalujen kokoamisesta

b) Vaatteiden silityksestä ja pyykinpesusta kotona

c) Nuohoustyöstä

7. Jos kaikki Ruotsissa asuvat Suomessa syntyneet henkilöt asuisivat samassa kaupungissa, kuinka monenneksi suurin suomalaiskaupunki se olisi?

a) 7:nneksi.

b) 11:nneksi.

c) 15:nneksi

8. Rakennuksen ulko-oven ja sisätilojen välissä olevaa tilaa kutsutaan eteiseksi. Se tarkoittaa samaa kuin

a) ullakko

b) porstua

c) alkovi

9. Mistä vahingoista maksetaan eniten korvauksia kotivakuutuksista?

a) vesivahingot

b) tulipalot

c) varkaudet

10. Paras suhteellinen ilmankosteus kellarissa tulisi olla

a.) 20–40 %

b.) 50–70 %

c.) 75–95 %

11. Mikä on yleisin rakentamiseen käytetty puulaji?

a.) mänty

b.) kuusi

c.) koivu

12. Kuinka monta vesivahinkoa Suomessa sattuu vuosittain?

a) 12 000

b) 23 000

c) 37 000

Oikeat vastaukset

1C, 2B, 3A, 4C, 5B, 6C, 7A, 8B, 9A, 10C, 11A, 12C