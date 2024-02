Hirvisaalis jatkoi laskuaan

Päättyneellä jahtikaudella 2023–24 kaadettiin runsaat 32 000 hirveä, mikä on 13 prosenttia viime kautta vähemmän. Viime vuosien tavoite hirvikannan laskulle on monin paikoin saavutettu ja se näkyy aiempaa pienempänä saaliina.

Suurimmalla osalla hirvitalousalueista hirvikanta on tällä hetkellä asetetussa tavoitteessa, eikä kantaa ole monella alueella enää pyritty laskemaan. Pyyntilupia myönnettiin viime kaudelle 15 prosenttia edelliskautta vähemmän. Valtakunnan tasolla myönnettyjen pyyntilupien käyttöaste oli 78,5 prosenttia.

− Hirvisaalis putosi kaikilla riistakeskusalueilla. Pinta-alaan suhteutettuna kaadettiin yksi hirvi tuhatta hehtaaria kohden, hirvitalousaluesuunnittelija Joni Saunaluoma Suomen riistakeskuksesta sanoo.

Kaadetuista aikuisista hirvistä uroksia oli 58 prosenttia. Saaliissa vasojen osuus oli 48 prosenttia, mikä on viime vuosia hieman suurempi.

Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisee arvion jahdin jälkeisestä kannasta maaliskuussa. Samoin maaliskuussa alueelliset riistaneuvostot asettavat hirvikannan hoitotavoitteet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Luken vuosittain tuottama hirven kanta-arvio on pienentynyt jo useamman vuoden. Viime kevään kanta-arviossa kannan arvioitiin pienentyneen edellisvuodesta noin 4,4 prosenttia ollen metsästyksen jälkeen noin 77 000 hirveä. Asetetut tiheystavoitteet tähtäävät koko maassa 70 000–86 000 yksilön talvikantaan.

− Pienentyneestä saaliista huolimatta hirvi on edelleen koko maan tasolla tärkein riistaeläin ja viime jahtikaudella sen metsästykseen osallistui jälleen noin 100 000 metsästäjää. Metsästyksellä on huomattava virkistysarvo ja päättyneellä metsästyskaudella metsällä vietettiin aikaa noin 590 000 henkilötyöpäivää, Saunaluoma kertoo.