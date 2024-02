Tammikuussa hukkui kolme ihmistä jäihin vajoamisen seurauksena – kaveri on kelkkailijan paras turva

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) mukaan tammikuussa hukkui kolme ihmistä jäihin vajoamisen seurauksena. Kaksi miestä hukkui vajottuaan moottorikelkkoineen jäihin Pohjanmaalla. Yksi nainen hukkui Uudellamaalla, tapahtumien kulusta ei ole tarkempaa tietoa. Lisäksi tammikuussa tapahtui läheltä piti -tilanteita moottorikelkkailijoille, hiihtäjälle, pyöräilijälle ja autoilijalle.

SUH:n ennakkotilastojen mukaan Suomessa hukkuu jäihin vajoamisen seurauksena vuosittain keskimäärin 18 ihmistä, joista 87 prosenttia on miehiä. Useimmat hukkumiset tapahtuvat sisävesistöissä. Kolmasosa tapauksista sijoittuu Itä-Suomeen. Kolmasosa hukkumisista liittyy moottoriajoneuvolla ajamiseen jäällä.

Onnettomuus yllättää aina, joten paras keino varautumiseen on huomioida turvallisuusasiat jo ennen jäälle lähtemistä. Kaveri on kelkkaillessakin paras turva.

− Turvallisinta on liikkua merkatuilla moottorikelkkareiteillä. Jääpeitteinen vesialue voi näyttää petollisen vaarattomalta, mutta siellä saattaa olla paljon vaaranpaikkoja, jotka eivät silmämääräisesti näy, sanoo SUH:n tiedotteessa vesiturvallisuusasiantuntija Anne Hiltunen.

− Ennen jäälle lähtöä on tärkeää varmistaa, että puhelin on vesitiiviisti pakattu hätätilanteita varten. Jäänaskalit on aina oltava kaulalla käyttövalmiina, ja mukaan on pakattava myös köyttä tai heittoliina, joka mahdollistaa muiden auttamisen jäistä tarpeen tullen. Kelluntaliivin käyttö, kelluttavaksi pakatun repun pukeminen selkään tai kuivapuvun pukeminen tarjoaa lisäturvaa ja auttaa pysymään pinnalla, mikäli joutuu veden varaan. Lisäksi on olennaista tuntea reitti ja jääolosuhteet sekä välttää tuntemattomia alueita, jatkaa Hiltunen.

Hän muistuttaa myös, että jos päätyy tilanteeseen, jossa vajoaa jäiden läpi moottorikelkallaan, on olennaista irrottautua kelkasta välittömästi, pysyä rauhallisena ja toimia harkiten. Yllättäen veden varaan joutuminen aiheuttaa kylmäsokin, jonka oireet menevät ohi viimeistään minuutissa. Siksi on tärkeää rauhoittua − ja jos mahdollista − kääntyä selälleen kellunta-asentoon, mikä auttaa kontrolloimaan hengitystä ja rauhoittumaan. Kun tilanne on hallinnassa, on pyrittävä takaisin jäälle naskaleita apuna käyttäen. Pelastauduttuaan jäistä, on ensiarvoisen tärkeää hakeutua lämpimään mahdollisimman nopeasti ja ilmoittaa tapahtuneesta hätänumeroon tai meripelastuskeskukseen.

Turvallisen jäällä liikkujan muistilista