Kylät – kuntamme rikkaus

Kuntamme strategiassa on kauan ollut tavoitteena keskittää rakentaminen nauhataajamaan eli Lempäälä–Kulju–Sääksjärvi -akselille. Tavoite on ollut perusteltu, koska tälle linjalle on esimerkiksi rakennettu kallis vesi- ja viemäriverkosto.

Koronaepidemian aikana tapahtui maallemuuton ilmiö, joka pani uudelleen arvioimaan maaseudun ja kylien merkitystä kuntakokonaisuudessamme. Ymmärrettiin, mikä merkitys maaseudulla asumisen kautta nousi ihmisten terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteeseen.

Kunnassa suhtaudutaan nihkeästi poikkeamislupien myöntämiseen. Asiaa tarkastellaan asumiseen ja palveluiden kysyntään liittyvien kustannustekijöiden kautta. Ajatellaan, että esimerkiksi vesijohtojen puuttuminen, palvelujen saavutettavuuteen liittyvä liikenneyhteyksien puute tuovat kunnalle lisäkustannuksia. Asiakokonaisuutta ei arvioida siltä kannalta, että maaseudulle haluavat eivät kyseessä olevia palveluita vaadikaan kunnalta. He painottavat rakentamisen valintaansa muiden arvojen kautta: asumisväljyys, luonnon rauhoittava läheisyys, meluttomuus, mahdollisuus pieneen kasvimaaviljelmään ja niin edelleen asioihin, jotka tukevat mielenrahaa.

Kylät osoittavat suurta aktiivisuutta yhteisöllisyytensä vaalimisessa. Siitä hyvänä esimerkkinä juuri Erik Edner-mitalilla palkittu Lastusten kyläyhdistys. Koulut kylän sydämenä, toimintakeskuksena antavat mahdollisuuden yhteisöllisyyden syntymiseen. Tämänkin vuoksi pikkukoulujen olemassaoloa tulee puolustaa. Ne muodostavat kylien sykkivän sydämen.

Kunnassamme strategiatasolle pitää nostaa kylien kasvun tukeminen. Lempäälä sijoittuu kasvavan kaupunkiseudun keskiöön, missä aikanaan kylien arvo nousee arvoon arvaamattomaan siellä missä niitä on. Meidän tulevaisuuden elinvoimatekijämme on, että meillä on kaupunkimaisuutta lähellä oleva nauhataajama mutta se rinnalla rikkaat kylät terveyttä- ja hyvinvointia tukevine elementteineen. Se tuo meille tulevaisuudessa arvaamattoman kilpailuvaltin.

Lempäälän Keskustan sydämen asia on aina ollut seistä kyläyhteisöllisyyden keskiössä, puolustaa kylien rakentumista ja kyläkoulujen toiminnan tukemista. Tänä päivänä yhä selvemmin näemme kunnan elinvoimaisuuteen liittyvien tavoitteiden tarpeen huomioinnin tätäkin kautta.

Maikki Hämäläinen-Ylikahri

kunnanvaltuutettu (kesk.)

Lempäälä