Palvelubussi – kiitoksen aihetta

Tässä on monen kiitoksen paikka. Meillä on ympärillämme tosi valoisia, ihania ihmisiä. Heitä on useita, kun pysähdymme vain ajattelemaan.

Palvelubussin kuljettajat mielestäni siihen joukkoon kuuluvat. Hyväntuulisina he auttavat asiakkaat autoon ja vyöttävät vielä turvavöillä. Mukaan pääsevät myös rollaattorit avuksi marketissa kulkua helpottamaan.

Meillä asiakkailla on hymy huulessa kun taas tavataan. Moikataan tervehdykset kun tavataan tutut matkustajat. Juttu alkaa luistaa pienistä ja suurista tapahtumista. Vaihdetaan terveyskuulumiset ja jututetaan säätilasta. Meillähän on juuri satumaisen kaunis valkea talvi.

Kuviot ovat loppujen lopuksi vaatimattomia itse kullakin, hyvin pieniä. Kuitenkin palvelubussilla kulku on päivän ehdoton kohokohta. Pääsee syrjäkulmilta ihmisten ilmoille, tietenkin poiketaan samalla kahville kun tullaan marketiin. Otetaan ikään kuin vauhtia ostos- ja asiakuvioihin. Siinä sitten tuleekin päivän liikunta täyteen, kun hiippaloidaan marketin käytäviä ja etsitään tarvittavia juttuja.

Jonkin ajan kuluttua sitten sama kuvio kotiin päin täysien kassien kanssa. Kotiovelle asti kuljettaja heivaa painavat ostokset. Siinä sitten huudellaan heipat puolin ja toisin. Ollaan hyvillä mielin kotona ja sitten taas seuraavaan kertaan.

Syvällä rintaäänellä palvelubussi on loistojuttu. Tosi tärkeä, kun asumme hajallaan siellä ja täällä. Suuri kiitos siitä!

Oili Sirén

Sääksjärvi