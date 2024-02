Anssi Vesaselle unohtumaton viikko

Lempo-Volleyn miesjoukkue pelasi lentopallon ykkössarjassa urheilullisesti täyden kympin viikon, kun se saalisti ylemmässä loppusarjassa täydet yhdeksän pistettä kolmesta kotipelistä. Oulun Kisko Hakkarissa, Kuortaneen Murikat ja Savonlinnan East-Volley Lempäälä-areenassa jäivät nousuvireisen Lempon jalkoihin kaikki samoin 3–1-lukemin. Lempo kärkkyy ja tavoittelee pääsyä ylemmässä jatkosarjassa kahden parhaan joukkoon ja sitä kautta suoraa välieräpaikkaa.

Yksi menneen viikon kohokohta osui Lempon pian 44-vuotiaan konkarin Anssi Vesasen kohdalle. Areenan vihkiäispelissä ystävänpäivänä Kuortanetta vastaan verkon toiselle puolelle asettui Vesasen poika, Kasper Vesanen, joka pelasi huippupelin Lempoa vastaan.

Vaihdosta Kuortane-peliin päässyt Anssi kohtasi jälkikasvunsa verkolla pariin otteeseen ja niissä juniori oli senioria taitavampi.

– Omalla tavallaan hieno ja toisaalta häijy tunne. ”Kassu” on kehittynyt hurjasti ja pelasi hyvän pelin. Kovin yleistä ei ole, että isä–poika-pari pelaa samassa pelissä joko samassa joukkueessa tai eri puolilla näinkin korkealla tasolla, tuumi Vesanen.



Savonlinna-pelissä Vesanen sai komennuksen kentälle toiseen erään, kun avauserä oli mennyt Lempolta heikosti. Vesanen sai juonen päästä nopeasti kiinni ja naputteli passari Ville Tuen tarjoilusta 19 pistettä kolmeen erään.