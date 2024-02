Junioreille esiintyminen judon SM-kisoissa kotitatamilla on huippujuttu

Lauantaina ja sunnuntaina maaliskuun 2.–3. päivinä Ideaparkin uumenissa jytisee, kun judon SM-mitaleista Bläk Boksissa kamppailee sankka joukko lajin huippuosaajia. SM-tapahtumassa ovat mukana kaikki lajin kisaajat junioreista, yleisestä sarjasta ja veteraaneista lähtien. Myös lajin spesiaaliluokat eli parajudokat ovat mukana tohinoissa.

Lempäälän Syokonkan Judo-seurasta mukana on useita ottelijoita juniorisarjoissa sekä veteraanisarjoissa. 18-vuotisissa mukana on nuori, mutta innokas kolmikko Sebastian Hanweg, Viljo Peltonen ja Verneri Pajunen. Veteraanisarjoissa Syokonkania edustavat Ali Kulhia ja Teemu Pajunen. Syokonkanin Elias Nurkkalan osallistuminen U18-sarjaan on myös mahdollista, mikäli lääkäri antaa otteluluvan.

Hanweg ja Pajunen ovat vesilahtelaisia ja Peltonen lempääläinen. Kukin heistä on useamman vuoden ”alaikäinen” 18-vuotisten sarjaan. Judossa alin ikä, missä mitellään SM-tasolla, on U18-sarja.

– Totta kai useamman vuoden vanhemmat vastustajat ovat voimakkaampia ja kokeneempia, mutta judo on tekniikka- ja taktiikkalaji, jossa kaikki on otteluissa mahdollista, kertovat nuoret judokat.

Kukin kolmikosta on harrastanut judoa useita vuosia. 66-kilon sarjassa kisaavat Pajunen ja Peltonen ovat otelleet useissa kansallisissa kisoissa. Viljo Peltosella on menestystä arvostetussa Samurai-cupissa. Alle 55-kiloissa otteleva Sebastian Hanweg mainitsee parhaaksi saavutuksekseen menestymisen Finnish Judo Open-kisoissa.

Nuorten sarjoihin on luvassa runsas osanotto. Painoluokasta riippuen jopa parikymmentä ottelijaa voi olla mukana.

– Kun sarjassa on yli 10 ottelijaa, mennään sillä tyylillä, että häviöllä turnaus loppuu, kertovat Syokonkan-edustajat.

Mikä on valttisi ja tavoitteesi tulevissa SM-kisoissa?

– Nopeus on valttini ja mitalisija on tavoite, sanoo Sebastian Hanweg.

– Olen ottelijana tasainen, pärjäämisen mahdollisuudet ovat olemassa, vastaa Viljo Peltonen.

– Kaikki ovat voitettavissa, kommentoi Verneri Pajunen.

Ideaparkin Bläk Boksin miljöö ja isojen kilpailujen fiilis, saavat nuorissa judokoissa innon syttymään.

– Katsojia on paljon, kotikisat ovat aina huippujuttu ja varmasti tulee hienoja kamppailuita. Vähän jännittääkin, sanovat ottelijat.