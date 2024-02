Lempäälän kunnan työntekijöiden nimissä lähetetty kalasteluviestejä – älä avaa epäilyttäviä linkkejä

Lempäälän kunnan työntekijöiden nimissä on lähetetty kalasteluviestejä eri sähköpostiosoitteisiin. Kalasteluviestien kautta kunnan joidenkin työntekijöiden verkkotunnuksia on murrettu, minkä seurauksena työntekijöiden sähköpostiosoitteista on lähtenyt eteenpäin vastaavia kalasteluviestejä.

Huijausviestit on naamioitu näyttämään esimerkiksi kirjautumista tai allekirjoituspyyntöä edellyttävältä turvapostilta. Tällaista kalasteluviestiksi epäiltyä sähköpostia tai sen mukana tulevia linkkejä ei kannata avata. Linkin avaaminen päästää viruksen koneellesi.

– Kovin suurta määrää kalasteluviestejä ei ole kunnan työntekijöisen nimissä lähetetty, ehkä joitakin kymmeniä, arvioi Lempäälän hallintojohtaja Riina Kivistö.

Kunnan tietojärjestelmät ovat estäneet virusten leviämisen kunnan tietojärjestelmiin. Hyökkäykset on paikannettu tulleen Venäjältä, Kivistö sanoo. Tietojärjestelmiä huijausviestit eivät ole onnistuneet läpäisemään, mutta kunta halusi varoittaa myös muita käyttäjiä mahdollisista kalasteluviesteistä, joita on liikkeellä runsaasti – nyt myös kunnan työntekijöiden nimissä lähteneitä.

Kunnan tiedotteessa opastetaan tunnistamaan kalasteluviestit seuraavasti:

– Kalastelukampanjassa huijausviestejä on naamioitu näyttämään esimerkiksi turvaposteilta tai allekirjoituspyynnöiltä. Jos epäilet, että vastaanottamasi turvaposti tai allekirjoituspyyntö on kalasteluviesti, älä avaa mitään sen sisältämää kuvaa, linkkiä tai liitettä! Muista myös, että turvaposti ei koskaan kysy Windows-tunnusta ja -salasanaa tai pankkitunnuksia.