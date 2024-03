Vielä ehtii tehdä kotitalousvähennyksen viime vuodelta

Jos teit − tai itse asiassa teetätit − remonttia talossasi viime vuonna, ehdit vielä mainiosti tehdä siitä kotitalousvähennyksen saman vuoden eli vuoden 2023 verotukseen. Edellytyksenä on, että myös maksoit laskun työstä tuona samana vuonna. Ennen kotitalousvähennyksen tekemistä pitää vain odottaa vielä hetki vuoden 2023 verotuksen valmistumista. Verottajan mukaan se valmistuu maalis-huhtikuulla, jonka jälkeen voit ilmoittaa kotitalousvähennyksen veroilmoitukseesi.

On kaksi tapaa ilmoittaa kotitalousvähennys. Vero.fi neuvoo tekijää. Vähennyksen voi tehdä joko saman vuoden verokortille, jolloin verokortin pidätysprosentti pienenee. Jos kotitalousvähennyksen tekee veroilmoitukseensa, vähennys huomioidaan takautuvasti myöhemmin jäännösveron tai veronpalautuksen määrässä.

Teetetyn remontin maksuvuosi ratkaisee, miltä vuodelta ilmoitat kotitalousvähennyksen tiedot.

Käytännössä kotitalousvähennyksen tekeminen on helppoa, jos on pääsy nettiin. Paperisen kaavakkeenkin saa halutessaan täytettäväksi − sen voi tulostaa netistä.

Kas näin se käy. Kotitalousvähennys ilmoitetaan verotietoihin Omavero.fi-palvelussa, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Omat veroasiat löytyvät ”Hoida omia veroasioita” -kohdasta, josta löytyvät esitäytetyt tulot ja vähennykset. Esitäytetty veroilmoitus avautuu tarkistettavaksi maalis-huhtikuussa vuoden 2023 verotuksen valmistuttua.

Ajoituksella on väliä. Teimme kotimme remontoimisessa saman vuoden aikana kaksi laskutukseltaan kalliihkoa remonttia. Iso virhe. Toinen olisi mahdollisuuksien mukaan pitänyt ajoittaa aiemmalle, seuraavalle tai jollekin toiselle vuodelle, jotta siitäkin olisi voinut tehdä kotitalousvähennyksen.

Kotitalousvähennyksen maksimi remontoinnista on 2 250 euroa per henkilö. Omavastuu on sata euroa vuodessa henkilöltä. Vähennyksen voi jakaa puolison kanssa. Silloin vähennystä voi saada yhteensä 4 500 euroa vuodessa. Jos yhden henkilön vähennyksen maksimimäärä ylittää, mutta vain toinen puolisoista hakee vähennystä, verohallinto vähentää ylimenevän osan automaattisesti toisen puolison verotuksesta.

Jatkuvatyyppisistä kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä sekä öljylämmityksestä luopumisesta kotitalousvähennyksen maksimi on korkeampi, 3 500 euroa henkilöltä.

Saadakseen kotitalousvähennyksen, yrityksen on oltava ennakkoperintärekisterissä. On muistettava kysyä ennen työn tilaamista yrityksen Y-tunnus. Työn jälkeen on tärkeää säilyttää kuitti, jossa on oltava eriteltynä työn ja muiden kulujen osuus kokonaissummasta. Kotitalousvähennys lasketaan työn arvonlisäverollisesta hinnasta.

Erkki Koivisto