Markus Lahti oli junioreiden EM-keilailujen paras urheilija

Suomen saldo keilailun junioreiden EM-kilpaluista kotikilpailuista maaliskuun lopulla Helsingissä oli kolme kultamitalia ja yhteensä viisi mitalia. Menestyksen kruununa oli Lempäälässä asuvan, Tampereen TKK:ta edustavan Markus Lahden kaksi henkilökohtaista kultaa.

Markus Lahti, 17, oli EM-turnauksen poikien singlen, pari- ja joukkuekilpailun ykköspelaaja, eli All Event -kultamitalisti.

Lahti aloitti mitalisaalistuksensa maanantaina 25. maaliskuuta voittamalla juniorien singlepelin Euroopan mestaruuden. Lahti oli kuuden kierroksen karsinnan ykkönen tuloksella 1 468. Keskimäärin kierros tuotti hänelle 244,7 pistettä, mikä oli sarjan korkein pistemäärä.

Häntä valmentaa Juha Immonen.

Kilpailut jatkuivat keskiviikkona 27. maaliskuuta parikilpailulla, jossa Markus Lahti ja hänen parinsa Jussi Laine voittivat EM-hopeaa.

Markus Lahti kruunattiin lauantaina 30. maaliskuuta poikien All Eventin kultamitalistiksi, minkä lisäksi Suomen poikajoukkue ylsi pronssille joukkuekilpailussa.

Sunnuntaina EM-kilpailuiden päätöspäivänä Mastersin poikien joukkueessa pelasivat Markus Lahti ja Jussi Laine selviytymättä finaaliin.

Kuljussa asuva Markus Lahti opiskelee urheilijastatuksella Lempäälän Tredussa liiketoimintaa. Urheilijastatuksen ansioista koulu on joustanut niin, että Markus on pystynyt käymään maajoukkueleireillä ja kilpailuissa tarpeeksi, jotta kehittyminen on ollut mahdollista.

Viime vuoden juniorien EM-kisoista Wienistä Lahti sai 1 kullan joukkuekisa ja pronssit parikisasta ja mastersista, jossa turnauksen 16 parasta kisaavat, kunnes voittaja selvillä.

Nämä kotikisat olivat nyt 17-vuotiaan Markuksen viimeiset juniorien EM-kisat.

Nuorten MM-kisat järjestetään 7.-18. heinäkuuta Etelä-Koreassa. Sinne ei vielä ole pelaajia nuorten maajoukkueryhmästä valittu. Markus Lahdella on tahto ja tavoite päästä noissa MM-kisoissa pelaavaan joukkueeseen.