Vain hoitopuhelut Pirhaan maksullisia

Pirkanmaan hyvinvointialueen päivitetyt asiakasmaksut tulivat voimaan helmikuussa. Hoitopuheluiden 30 euron asiakasmaksu on huolestuttanut asiakkaita ja Pirhaan on tullut asiasta lukuisia yhteydenottoja.

Asiakasmaksujen päivityksessä osa erikoissairaanhoidon puheluista muuttui maksullisiksi ja osan hinta laski, selvittää Pirha tiedotteessa.

– Suuri osa hyvinvointialueen puheluista on kuitenkin edelleen asiakkaalle lisämaksuttomia, niistä maksetaan vain normaali puhelumaksu. Hyvinvointialue ei laskuta asiakkaita muun muassa ajanvaraus- ja vaihtopuheluista, päivystysapuun 116117 soitetuista puheluista tai sosiaali- ja terveysasemille soitetuista puheluista, tiedotteessa todetaan.

Yksi lakiin perustuvien asiakasmaksujen maksullinen palvelumuoto on erikoissairaanhoidon hoitopuhelu. Se on ollut käytössä Taysissa jo sairaanhoitopiirin aikana, mutta maksua on nyt alennettu, ohjeita täsmennetty ja etäpalvelujen laajentuessa soveltamisalaa myös jonkin verran laajennettu.

Erikoissairaanhoidon hoitopuhelun nykyinen hinta on 30 euroa ja puhelun maksullisuudesta kerrotaan potilaalle kutsukirjeessä tai puhelussa. Hoitopuhelu tarkoittaa erikoissairaanhoidossa terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan välistä puhelua, jossa potilaan erikoissairaanhoidon tarve täytetään ja potilas saa hoito-ohjeita tai selvityksen tehdyistä tutkimuksista jatkohoito-ohjeineen. Hoitopuhelu korvaa erikoissairaanhoidon potilaan fyysisen käynnin tai etätapaamisen lääkärin, hoitajan tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Siitä tehdään kirjaus potilaskertomukseen. Hoitopuhelu on potilaalle fyysistä käyntiä edullisempi, koska potilaan ei tarvitse matkustaa paikanpäälle.

Hoitopuhelut kerryttävät maksukattoa. Hoitopuhelu on maksuton esimerkiksi alle 18-vuotiaille, varusmiehille ja monille erityisryhmille. Näitä ovat muun muassa kehitysvammahuollon ja psykiatrisen avohoidon puhelut, yleisvaarallisten tartuntatautien hoitopuhelut sekä lääkinnällisen kuntoutuksen puhelut.

Muista puheluista ei peritä asiakasmaksua. Esimerkiksi vastaanottoajan varaamisesta tai vaihtamisesta, käynnin yhteydessä otettujen tutkimustulosten ilmoittamisesta tai toimenpiteen jälkeisistä yhteydenotoista ei peritä asiakasmaksua. Puhelut äitiyspoliklinikan ja synnytyspäivystyksen kätilöille ovat maksuttomia, samoin sosiaalityöntekijöiden puhelut.