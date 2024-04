Lempäälän kirkossa rukoushetki Vantaan kouluampumisen vuoksi keskiviikkona kello 18 – myös kriisiapua saatavilla

Lempäälän Pyhän Birgitan kirkossa, Kirkkopolku 1, on mahdollisuus hiljentymiseen ja keskusteluun keskiviikkona 3. huhtikuuta kello 17–19. Kello 18 on kirkossa rukoushetki. Kriisiapua tarjoavat myös päivystävä pappi sekä muut seurakunnan työntekijät.

Suru-uutinen Vantaan Viertolan koulussa eilen tapahtuneesta kouluampumisesta on tavoittanut kaikki suomalaiset. Kuudennen luokan oppitunnin aikana 12-vuotias oppilas ampui kolmea luokkatoveriaan. Yksi oppilas kuoli ja kaksi loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneita hoidetaan sairaalassa.

– Tilanne on järkyttänyt meitä kaikkia. Ajatuksemme ovat menehtyneen lapsen ja hänen perheensä sekä loukkaantuneiden lasten ja heidän läheistensä luona. Rukoilemme kaikkien heidän puolestaan, jotka ovat kohdanneet tämän järkyttävän tapahtuman, sanoo Lempäälän seurakunnan kirkkoherra Matti Vehviläinen seurakunnan tiedotteessa.

Lempäälän seurakunnan työntekijät ovat läsnä ja tarjoavat keskusteluapua kirkossa, seurakunnan tilaisuuksien yhteydessä ja lempääläläisissä kouluissa sekä puhelimitse. Pyhän Birgitan kirkossa (Kirkkopolku 1) on mahdollisuus hiljentymiseen.

Kriisiavun kanavia:

• Kirkossa on rukoushetki keskiviikkona 3.4. klo 18. Rukoushetken toimittaa nuorisopastori Ville Lehonmaa ja kirkkoherra Matti Vehviläinen. Paikalla on seurakunnan työntekijöitä kahden tunnin ajan kello 17–19. Kirkossa on mahdollisuus jakaa tilanteen nostattamia tunteita ja ajatuksia. Samalla voi sytyttää kynttilän ja muistaa uhreja ja kaikkia heitä, joita tapahtuma koskettaa.

• Päivystävä pappi vastaa arkisin kello 9–15 numerossa 040 8049 130. Kaikki Lempäälän seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.lempaalanseurakunta.fi/yhteystiedot .

• Seurakunnan työntekijät tarjoavat tukea ja keskusteluapua lempääläläisissä kouluissa sekä seurakunnan lasten ja nuorten tilaisuuksissa.

• Kirkon palveleva puhelin vastaa joka päivä klo 18–24 numerossa 0400 221 180.

• Kirkon keskusteluavun chat eli reaaliaikainen tekstipohjainen keskustelulinja on avoinna ma–pe klo 16–20 osoitteessa evl.fi/apua-ja-tukea/kirkon-keskusteluapu . Chat avautuu sivulla olevasta painikkeesta.

• Mieli ry:n kriisipuhelin vastaa numerossa 09 2525 0111 ympäri vuorokauden.

• Nuorille 12–29-vuotiaille suunnattu Sekasin-chat auttaa osoitteessa sekasin.fi .

• Mannerheimin lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelin vastaa numerossa 166 111 arkisin kello 14–20 ja viikonloppuisin kello 17–20.