Nopeusrajoitus ei ole mielipide

Keskiviikosta alkaen maanteillä aletaan vaihtaa jälleen korkeampia kesänopeusrajoituksia talvinopeusrajoitusten sijaan. Uudet rajoitukset astuvat voimaan sitä mukaa, kun rajoituksista kertovat kyltit saadaan asennettua paikoilleen.

Teille asennetut nopeusrajoitukset eivät ole mielipide, kuten yllättävän usein suuriakin ylinopeuksia perustellaan. Kuljettajan mielestä kyseisellä tieosuudella sääolot sallisivat suuremmankin turvallisen nopeuden, mitä rajoitukset antavat ymmärtää. Väärin ymmärretty.

Paikoin hitaat nopeudet, esimerkiksi tilapäiset, pitkät tietöistä johtuvat viidenkympin rajoitukset voivat käydä hermoille vaikkapa viikonloppuisin, kun tieosuudella ei tunnu olevan mitään normaalista poikkeavaa. Se ei kuitenkaan anna oikeutta rajoitusten ylittämiseen.

Liikenneturvallisuustyöryhmät ovat seuranneet Pirkanmaalla Vesilahden, Sastamalan ja Punkalaitumen ylinopeuksia. Ne ovat huomattavan yleisiä, ja esiintyvät loukkaantumiseen johtaneissa onnettomuuksissa korostetusti. Nopeusrajoituksilla on merkitystä.

Uudet kesärenkaat alla ja kevättä rinnassa on vaarallinen yhdistelmä. Jos ei muuta hyvää syytä keksi noudattaa nopeusrajoituksia, eikä oma tai toisten henki ja terveys kiinnosta, kannattaa olla huolissaan edes sen rakkaan peltilehmän kunnosta. Alueen hirvieläinkanta on sitä luokkaa, että vasomaan ryhtyvien peurojen kanssa kolarointi on enemmän kuin todennäköistä, ylinopeudella vieläkin todennäköisempää.