Ideaparkin K-Citymarket sai uuden kauppiaan – kauppa valmistuu vuonna 2025

Kesko on rakentamassa Lempäälän Ideaparkiin uuden K-Citymarketin. Kauppa avautuu vuonna 2025, mutta kauppaan on valittu jo tuleva kauppias. Uuden K-Citymarketin kauppiaaksi on nimetty Mikko Valtonen. Hän toimii tällä hetkellä kauppiaana K-Supermarket Hämeenkyrössä. Hän jatkaa nykyisessä kaupassaan kauppiaana, kunnes uusi K-Citymarket valmistuu.

– On hienoa päästä mukaan kasvavaan hypermarket-ketjuun. Uusi myymälä on houkutteleva haaste omalla kauppiasuralla. Kaupan avulla saamme Ideaparkin päivittäistavarakaupan uudelle, nykyaikaiselle tasolle ja yhdessä asiakkaiden kanssa rakennetun valikoiman kanssa siitä tulee mieleinen ostospaikka. Ensin pitää voittaa asiakkaiden luottamus ja sen jälkeen yllättää heidät aina uudelleen, Valtonen sanoo tiedotteessa.

Valtosen suunnitelmissa on rakentaa Lempäälän uudesta kaupasta pääostospaikka lähialueen asukkaille ja päivittäin ohikulkeville. Kaupassa asioi paitsi paikallisia, myös kauppakeskuksen asiakkaita Pirkanmaalta ja sen ulkopuolelta. Valtonen kertoo, että hänen tällä hetkellä luotsaamassaan K-Supermarket Hämeenkyrössä on Pirkanmaan alueen K-Supermarketien paras asiakastyytyväisyys, joka perustuu asiakastoiveiden toteuttamiseen ja erittäin hyvään asiakaspalveluun. Samalla linjalla on tarkoitus jatkaa myös Lempäälässä.

– Pääsen mukaan myymälän suunnitteluun hyvissä ajoin. Kaupassa näkyvät K-ruokakauppojen vahvuudet ja erotumme houkuttelevalla valikoimalla sekä sesongeilla. Haluamme tehdä asiakkaaseen vaikutuksen tärkeillä osastoilla.

Valtonen on tottunut näkymään kaupan asioissa myös sosiaalisessa mediassa vahvasti ja haluaa jatkaa sen tekemistä uudessakin kauppapaikassa. Hän kertoo, että some on ollut kauppiasuralla helppo tapa kertoa kaupoista ja niiden vahvuuksista sekä viestiä asiakkaille tärkeistä asioista.

Mikko Valtonen on toiminut K-ruokakauppiaana vuodesta 2019. K-Citymarket Lempäälä Ideapark on hänelle kauppiasuran kuudes kauppapaikka. Valtonen valittiin vuoden 2023 K-Duuni-kilpailussa Vuoden työnantajakauppiaaksi.

Lempäälän uusi K-Citymarket tulee Ideaparkin eteläpäätyyn rakennettavaan laajennusosaan. Kaupan koko tulee olemaan noin 7 000 neliömetriä, mikä jakaantuu elintarvikkeelle ja käyttötavaralle. Kaupan rakentaminen alkaa tänä vuonna ja tavoite kaupan avautumisen ajankohdaksi on vuonna 2025.

– Olemme iloisia voidessamme laajentaa K-Citymarket-verkostoamme voimakkaasti kehittyvässä ja erinomaisten liikenneyhteyksien päässä olevassa Lempäälän Ideaparkissa. Se on liikepinta-alaltaan Suomen suurin kauppakeskus ja kävijämäärältään yksi Suomen suurimmista. Kehittyvä kauppakeskus tuo paljon mahdollisuuksia päivittäistavarakaupalle, kertoo Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen tiedotteessa.