Hienoimmat valokuvat Lempäälässä ikinä

Lempäälässä on parhaillaan menossa – kaikessa hiljaisuudessa – kaksikin valokuvanäyttelyä, joissa on esillä lukuisia loistokkaita otoksia. Hienompia ei Lempäälässä koskaan ole ollut näytillä.

Himminkodossa Lempäälän kunnan keskustassa on eteisaulaan marraskuun lopussa pystytetty lempääläläislähtöisen valokuvauksen harrastaja Kari Etelän luonto- ja maisemakuvia. ”Luontokuvia Suomesta – Neljä vuodenaikaa” -näyttelyyn on ripustettu 20 teosta, joista usean Etelä on ikuistanut kotinurkiltaan Sääksjärveltä Höytämöstä.

”Mestarillisia”, ”hienoja”, ”upeita”, ”kauniita”… ovat vieraskirjan luonnehdinnat Etelän värivalokuvista, ja näkemyksiin on helppo yhtyä. Etelä tarjoaa kuviensa katsojalle mahdollisuuden rauhoittumiseen ja hiljentymiseen luonnon ja maiseman kauneuden äärellä.

Lempäälään, Sääksjärveen ja Höytämöön ihastuneen Etelän onnistunein otos Kevättalven koivikko on luonnon oma maisematapetti. Syksyn sumu Lempäälässä on yhtä herkkä hetken taltionti. Näyttelyssä on kuvia Lempäälän lisäksi myös muualta Pirkanmaalta, saaristosta, Kainuusta ja Lapista.

Ensimmäiset 15 vuottaan Sääksjärvellä asunut ja oppikoulun Lempäälässä aloittanut Etelä muutti vanhempiensa työn perässä pääkaupunkiseudulle, jonne hän jäi pitkäksi aikaa. Työuransa hän teki mainostoimisto- sekä vakuutus- ja finanssialalla.

– Kesäisin olen viettänyt perheeni kanssa paljon aikaa Höytämössä. Nyt eläkeiässä olen vaimoni kanssa suunnittelemassa muuttoa vanhaan kotitalooni, Etelä kertoo.

Valokuvaamista hän on harrastanut 40 vuotta, josta viimeiset 10 vuotta aktiivisesti. Luontokuvia Suomesta on hänen neljäs valokuvanäyttelynsä.

Kari Etelä kertoo kuvaavansa ensisijaisesti maisemia, koska luonnossa liikkuminen on hänelle välttämätöntä ja antoisaa mielenvirkistystä. Luonnon monimuotoisuuden seuraaminen eri vuodenaikoina on hänestä todella antoisaa.

– Kulkiessani kameran kanssa tulee maisemien lisäksi vastaan muutakin valokuvattavaa, mutta mikä tärkeintä, arkiset kiireet ja huolet unohtuvat.

Kameraseura Mielikuvitus ry:n 30-vuotisjuhlanäyttely on ripustettu Ideaparkin toiseen kerrokseen. Joulukuun alussa avattuun näyttelyyn voi käydä tutustumassa ensi vuoden puolelle 7. tammikuuta asti.

Hieman piilossa olevassa tilassa on kaksi näyttelyä, sillä avarassa ja hyvin valaistussa entisessä huonekaluliikkeessä on lempääläläisen valokuvaseuran näyttelyn lisäksi myös Suomen Kameraseurojen liiton ”Vuosikymmenten kuvatimantit”, 13 eminenssikuvaajan todella laadukas juhlanäyttely.

Kameraseura Mielikuvitukselta esillä on töitä kahdeksalta paikalliselta kuvaajalta: Sonja Meskaselta, Taisto Niukkaselta, Markus Perkolta, Minna Puraselta, Kari Saariselta, Timo Saariselta, Tuula Tanskaselta ja Kari Toloselta, jolla on töitä esillä myös Kameraseurojen liiton juhlanäyttelyssä. Kuvassa Apple Break kuusamolaisen suurpetokeskuksen Sulo Karjalainen syöttää herkkuja suojattinaan oleville karhuystävilleen.

Yhteensä 36 työtä on ripustettu kuuteen kaksipuoleiseen roll-uppiin. Käsittelyaiheina on luonto- ja maisemakuvien lisäksi myös henkilökuvausta.

Vielä enemmän henkilökuvia löytyy Kameraseurojen liiton 39 esille asetetun valkokuvan kokonaisuudesta, johon kukin eminenssikuvaaja on saanut mukaan kolme työtään. Varsinkin luontokuvat ovat kuitenkin näyttelyn parasta antia.

Peräti seitsemään valokuvaan on saatu karhu loistavimpana otoksena Ilkka Niskasen Veneilijä, jossa on vangittuna veneilemään pyrkivä karhu. Myös Kari Pietilän Sääksi iskee on onnistunut luontokuvaotos.