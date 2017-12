Kunnan metsähakkuissa olisi ollut tiedottamisen varaa

Sääksjärvi, Hirvi-Simunan luolan maasto: ”Lempäälässä Sääksjärvellä on kaadettu mahdollisesti lainvastaisesti metsää luonnonsuojelualueella.”

Kiviaho, Leinikkitien pää: ”Ilmeisesti tuhoavat metsätien, jota pitkin Birgitan polku menee”. ”Lempäälän kunta tuntuu tuhoavan kaiken luonnon”. ”Avohakkuun tekeminen Birgitan ympäristöön ei edistäne metsän eikä muutoinkaan luonnon monimuotoisuutta.”

Kuntalaiset ovat havahtuneet ilmaisemaan huolensa meneillään olevista hakkuista Lempäälän kunnan omistamissa metsissä. Myös somessa keskustelu on vilkasta. Kärjekkäimmissä puheenvuoroissa kuntaa epäillään jopa laittomista hakkuista.

– Lempäälän kunta ei ole suorittanut hakkuita lainvastaisesti, sanoo Lempäälän kunnan yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa korostaen, että kunta tekee selvityksen prosessista, jotta se pystyy arvioimaan ja kehittämään toimintaa jatkossa erityisesti virkistys- ja luontoarvojen huomioon ottamisessa.

Levonmaan mukaan hakkuissa on huomioitu luonnonsuojelualueet sekä muut luontoarvot, esimerkiksi Lehtivuoren alueella oleva hajuheinäesiintymä, joka on rajattu hakkuiden ulkopuolelle.

– Myös Hirvi-Simunan luola on huomioitu luonnon muistomerkkinä. Höytämön alueella on erityisesti rivitaloyhtiöiden toiveesta hakattu noin kahdenkymmenen metrin suojavyöhyke rivitaloihin turvallisuuden vuoksi.

Kunta on valinnut UPM:n tarjouskilpailun perusteella tämän vuoden hakkuiden toimittajaksi. Tarjouskilpailu on suoritettu metsänhoitosuunnitelman mukaisilla käsittelytavoilla.

– Metsänhoitosuunnitelmaa tehdessä on jo suunnitteluvaiheessa huomioitu metsän kunto suhteessa toteutustapaan, metsäomaisuuden hoito sekä luonto- ja virkistysarvot.

– Hakkuiden jälkeen alueet ovat jälleen käytettävissä kuntalaisten virkistymiseen. Tärkeimmät polut tullaan avaamaan hakkuiden jäljiltä. Aluetta ei olla suunnittelemassa asuinalueeksi, Levonmaa sanoo.

Tiia Levonmaa arvelee kuntalaisten nyt havahtuneen hakkuisiin tavanomaista voimakkaammin, koska talven hakkuissa on aiempaa enemmän mukana sekä asutuksen läheisyydessä olevia metsiä että kuntalaisten muuten virkistäytymiseen käyttämiä metsiä.

– Hakkuista tiedottamisessa emme selvästikään onnistuneet. Suurena syynä tähän oli kunnossapidon henkilöstövaihdokset juuri talven alla, jolloin tiedottaminen oli ajankohtaista. Ensi talven hakkuiden osalta tulemme parantamaan etukäteistiedottamista. Olemme vieneet nettisivuillemme koko metsänhoitosuunnitelman sekä metsänhoidolliset periaatteemme.

Talvella 2017–18 metsänhoidollisia toimenpiteitä tehdään Kuokkalassa, Hakkarissa, Kiviahossa, Kuljun Kiimakallion sekä Höytämön Hirvi-Simunan alueella.

– Valitettavasti vuosien saatossa on syntynyt nykyisistä metsänhoidollisista periaatteista poiketen joidenkin metsien osalta tilanne, jossa harvennushakkuita ei ole tehty lainkaan tai edellisestä kerrasta on useita vuosikymmeniä. Näistä esimerkkinä ovat Kiviahon ja Hirvi-Simunan alueet. Harvennushakkuiden tekemättä jättäminen ja lykkääminen myöhemmäksi on ollut esteenä mm. jatkuvan kasvatuksen kasvatusmenetelmän käyttämiselle, etenkin kuusivaltaisilla alueilla, sekä suuremmiksi kasvaneissa haavikoissa, esimerkiksi Hirvi-Simunan alueella.