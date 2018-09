Risikko: lapsivaikutusarviointi käyttöön eduskunnassa

Tämänkertaisen kansallisen Vauvan päivän suojelija, puhemies Paula Risikko (kok.) vaatii, että eduskunnan on aloitettava lapsivaikutusarviointi kaikessa lainsäädännössä. Risikko vetoaa myös Suomen 311 kuntaan, jotta nekin ottaisivat lapsivaikutusarvioinnin aktiiviseen käyttöön. Puhemies myönsi Pirkanmaan Lehtitalolle erikoishaastattelun tämän viikon perjantaina toista kertaa vietettävän Vauvan päivän merkeissä.

Puhemies Paula Risikko muistuttuu sukupuolivaikutusten arvioinnin olevan jo arkea suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Tarvitsemme suvauksen lisäksi lavausta, hän vaatii.

Risikon mukaan lapsivaikutusarviointi on saatava luontevaksi ja automaattiseksi käytännöksi myös eduskunnassa. Sama koskee kuntia sekä mahdollisia maakuntia.

– Lakien kirjoittajilla ja niistä päättävillä kansanedustajilla on oltava vastaisuudessa sisään kirjoitettu avu, jolla he läpivalaiset lait lapsen maailmasta käsin. Tarvitsemme yhteiskuntamme kaikille päätöksentekotasoille lapsivaikutusarvioinnin, puhemies odottaa.

Huoli syntyvyyden laskemisesta

Paula Risikko on huolissaan jo seitsemän vuotta jatkuneesta syntyvyyden laskemisesta, mikä heikentää olennaisesti yhteiskuntamme huoltosuhdetta.

Puhemiehen mukaan Suomessa onkin nyt oltava huolissaan niin laskevasta syntyvyydestä, veronmaksajien vähenemisestä kuin huoltosuhteen vinoutumisesta. Kaiken kukkuraksi Suomen ikääntymiskehitys on Euroopan nopeinta.

– Tuntuvasti pienenevä syntyvyys haastaa koko yhteiskuntamme. Vauvojen väheneminen koskettaa niin paikallista tasoa eli kuntia kuin maakuntia ja koko valtiota. Meidän on kansakuntana muistutettava ihmisiä siitä, että hyvinvointiyhteiskuntamme tarjoaa vakaan ja turvallisen ympäristön niin lapsille kuin vanhemmillekin. Olemme lapsi- ja perheystävällinen maa. Sellaisena meidän on se pidettäväkin ja siihen suuntaan koko ajan kehitettävä, Risikko korostaa.

Puhemiehen mielestä syntyvyyden nostaminen on koko kansakunnan yhteinen haaste.

”Tarvitsemme vahvaa perhepolitiikkaa”

– Tarvitsemme nykyistä vahvempaa perhepolitiikka. Konkreettisena tekona on kiirehdittävä muun muassa perhevapaajärjestelmän kehittämistä nykyistä joustavammaksi. Systeemin on taivuttava tosiasiaan, että meillä on paljon erilaisia perheitä ja heillä erilaisia elämäntilanteita. Yksi tai kaksi mallia ei kerta kaikkiaan riitä, Paula Risikko miettii.

– Meidän on luotava todellisuus, jossa äidit ja isät pystyvät sovittamaan kivuttomasti opiskelun, työn ja perheen asiat järkeväksi kokonaisuudeksi. Tulevaisuudessa perheiden arkea haastavat nykyistä enemmän aikuiskoulutus- ja jatko-opiskelutarpeet. Elinaikaisesta oppimisesta on tullut työllistymisen tae. Harva ihminen on enää yhdessä ja samassa ammatissa koko työuransa ajan.

– Perhevapaajärjestelmä jos mikä on saatava valinnanvapauden piiriin. Perheissä tiedetään parhaiten se, mikä niille on hyväksi, hän tietää.

Risikko pitää perhevapaajärjestelmän uudistamista kiireellisenä ja välttämättömänä asiana. Se on seuraavan hallituksen tehtävä.

– Meidän on ymmärrettävä, että ympärillämme oleva maailma muuttuu nopeasti. Palvelut on osattava suunnata tarkoituksenmukaisesti. Istuva hallitus on jo nostanut kissan pöydälle. Huhtikuisten eduskuntavaalien jälkeen koottavan hallituksen urakka on laittaa asia kuntoon, puhemies aikatauluttaa.

