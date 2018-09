Sisustuksen trendinä: aitous

– Sisustus tuo hyvinvointia. Kodin sisustamisen vaikutusta ymmärretään vielä vähän, toteaa sisustustoimittaja Hanna Sumari.

Muun muassa Suomen kaunein koti -televisio-ohjelmasta tuttu Sumari puhuu sisustuksen merkityksestä fyysisen kokemuksen kautta.

– On iso merkitys pintamateriaaleista puhuttaessa sillä, onko alla puu- vai laminaattilattia. Laminaatin pinnassa on puuta jäljittelevää muovia, ja se on paljaalle jalalle kylmä. Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, miltä jokin tuntuu. Yksityiskohdat ovat myös tärkeitä, että on tehty kaunista ja oikein, hän toteaa.

Taide tunnetusti vaikuttaa hyvinvointiin, ja Sumari kehottaa hankkimaan koteihin haastavaa taidetta.

– Taide vie ajatukset maailmoihin, joihin työasiat eivät seuraa. Jopa sohvatyynyn kangas voi olla sellainen, joka ohjaa ajatukset muualle.

Hanna Sumari kertoo Lempäälän Ideaparkissa sisustuksen trendeistä lauantaina 6. lokakuuta kello 12–16. Sisustavatko suomalaiset muotivirtausten mukaan?

– On niitä, jotka uusivat koko kodin sisustuksen trendien mukaan, mutta ei se kovin tavallista ole, kertoo Sumari.

– Näemme ne kodit, joita esitellään lehdissä tai kuvapalvelu Instagramissa, mutta ne ovat vähän virheellinen otanta. Suurin osa suomalaisista sisustaa varsin persoonallisesti, Sumari arvioi.

Aitous onkin tällä hetkellä sisustamisessa ajankohtaista. Nyt katalogikuvien jäljittelyn sijasta kannustetaan persoonalliseen sisustukseen, ja sitä trendiä Sumari pitää tervetulleena.

– Voisi sanoa, että viimeinkin. Sisustukseen pyritään tuomaan asioita, joilla on itselle aidosti merkitystä. Siitä tulee kodikas lopputulos.

Sumari kertoo itse välttävänsä muotien mukaan sisustamista.

– Kotini on vuonna 1947 rakennetussa puutalossa, joka saneerattiin vuosituhannen vaihteessa. Noin 10 vuotta sitten päivitimme pintoja. Paljon, varmaan 90 prosenttia kalusteista on samoja ja samoilla paikoilla kuin muuttaessamme.

– Ehkä toisinaan uusin jonkin maton, mutta oman kotini sisustus ei juuri muuten elä. Kun tekee kunnolla, ei ole syytä hötkyillä. Eikä vaihtelunhalu ole ekologinen elämäntapa. Jos on hankkinut sellaisia tavaroita, joista pitää, ei niihin kyllästy.

Värit palaavat sisustukseen

– Sisustuksessa ollaan siirtymässä vaaleasta väreihin. Sisustuksessa näkyvät lämpimät, mausteiset värit, jalokivivärit. Materiaaleista sametti on vahva, ja kasveja tuodaan sisään, Hanna Sumari kertoo.

Myös luonnonmateriaaleja on tämän hetken sisustuksessa paljon ja luonto näkyy esimerkiksi tapettien kasviaiheina. Palmunlehtiä ja peikonlehtiä on nyt suurina seinäpintoina.

– Syy siihen on, että meillä on huoli luonnontilasta. Sama on nähtävissä monella muullakin alalla, esimerkiksi kosmetiikka-alalla. Moni ala menee kohti luomua, Sumari näkee.