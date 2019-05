LVS uutisoi viime viikolla vesilahtelaisesta talonomistajasta, joka on maalannut talonsa vaaleanpunaiseksi. Väri on kunnan mielestä huomiota herättävän kirkas, ja se poikkeaa alueella rakennustapaohjeessa suositelluista väreistä. Kunta on nyt velvoittanut 5000 euron uhkasakolla talonomistajan maalaamaan talonsa toisella värillä.