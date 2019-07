Kesä on suomalaisten parasta aikaa

Kesällä tapaamme paljon kanssaihmisiä; tuttuja ja uusia tuttavuuksia. Kesällä liikumme enemmän ja näemme paljon kotiseutuamme, joka muistuttaa historiasta taloina, paikkoina ja muistomerkkeinä. Niillä on yhteisöämme yhdistävä voima ja ne viestittävät jatkuvuudesta.

Kesällä nautimme puhtaasta luonnosta, ilmasta ja vedestä tavalla, josta moni muu maa voi olla kateellinen.

Yhteenkuuluvuus tuo turvallisuudentunnetta. Sitä koemme toreilla, kesäteattereissa ja tapahtumissa. Integroitumisen ei toki tarvitse merkitä, että oltaisiin samanlaisia ja aina samaa mieltä. Avoin vuoropuhelu erilaisten ihmisten välillä lähentää. Tekopyhyys ei sitä tee.

101 vuotta on kulunut ihmisten vastakkainasettelusta ja sekasorrosta Suomessa. On aika jättää tuo asia historiankirjoihin ja osapuolten syyttelyn sijaan on aika puhua MEISTÄ SUOMALAISISTA.

Te olette valinneet minut kansanedustajaksi ja teen työtä eteenne, jotta yhteinen hyvä olo ja turvallisuudentunne vahvistuu keskuudessamme. Hallituksen- ja eduskunnan on toimittava aidosti Suomen kansan hyväksi. Suomalaiset eivät tarvitse nukkehallitusta eivätkä nukke-eduskuntaa, vaan aidosti oman kansansa eteen työtä tekeviä päättäjiä.

Toimin eduskunnassa puolustusvaliokunnassa, jossa tarkastelen maamme turvallisuutta kokonaisuutena ja monelta suunnalta.

Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden peruspilari on ihmisten yhteisöllisyys. Ilman ihmisten yhteenkuuluvuutta niin kadun asukas kuin koko maa on alttiina ulkoisille uhkille.

Reaalimaailmassa tarvitsemme oman uskottavan armeijan. Ilman hävittäjiä ja sota-aluksia maamme uskottavaa puolustusta on mahdotonta toteuttaa, vaikka niiden hankinta ja ylläpito paljon maksaakin. Merten takaa meitä ei aidosti puolusteta.

Armeijamme toimintaedellytyksiä tulee tukea. Varuskuntia lopetetaan ympäri Suomea ja toimintoja keskitetään kustannussyistä. Jossakin raja tulee vastaan.

Armeijan kiinteistöt on ”ulkoistettu” Senaatti kiinteistöt -yrityksen huomaan. Samanaikaisesti puolustusvoimien kiinteistökustannukset ovat nousseet. Asiaa tulisi lähemmin tarkastella ja pitää puolustusvoimien kiinteistöt erillään kiinteistöbisneksestä.

Ympäri Suomea on sisäilmaongelmista kärsiviä armeijan yksiköitä. Kunnostuksiin tulisi jämäkämmin puuttua. Yhtä hyvin palveluksen aloittavat alokkaat kuin kantahenkilökunta kohtaavat homekasarmit terveytensä kustannuksella. Puolustusvoimien tulisi sisäisesti hallita kiinteistöjään ja niiden korjaustoimintaa tehokkaasti, paikallisten näkemykset ja todelliset tarpeet etusijalla.

Meidän tulisi kokea maamme armeija läheisempänä osana omaa kansallista turvallisuuttamme. Ollaan aidosti suomalaisia. Jos heikennämme kansallista identiteettiämme liikaa, häviää ihmisten sitoutuminen myös kotiseutuunsa. Ja kukaan ei halua puolustaa maata, jota ei tunne omakseen.

Tuuleen puhaltamalla maatamme ei puolusteta, yhteen hiileen puhaltamalla kylläkin.

Suomalainen on perinteisesti ”reilu tyyppi”. Nautitaan suven lämmöstä yhdessä ja ollaan entistä reilumpia ja rehdimpiä toisillemme. Tavataan vaikka tulevana lauantaina Kuokkalankosken Markkinoilla.

Veijo Niemi

Teidän kansanedustajanne

LUE LISÄÄ KANSANEDUSTAJA VEIJO NIEMESTÄ:

Kansanedustaja Veijo Niemi puolustus- ja tarkastusvaliokuntiin

Lempäälä sai oman kansanedustajan – Suoniemi vesilahtelaisehdokkaiden ykkönen

Veijo Niemi sanoo toimivansa eduskunnassa hyvän ja oikeudenmukaisen Suomen puolesta