Vesi saastunutta: Pumppu poistettu Laasonportin lähdekaivosta

Laasonportin lähdekaivo on toistaiseksi käyttökiellossa. Vuosia käytössä olleen lähdekaivon vesi ei ole laadultaan hyvää talousvettä.

– Laasonportin lähdekaivolta otettiin yhdeksäs heinäkuuta vesinäyte, jonka tuloksena saimme terveystarkastajalta tiedon, että vedessä on erittäin lievää ulosteperäistä saastumista. Ohjeena oli tuolloin laittaa tulos näkyville sekä selkeä tiedote siitä, että vettä ei toistaiseksi suositella juomavedeksi, sanoo kunnossapitopäällikkö Tiina Pekkala Lempäälän kunnasta.

Toimenpiteinä tuolloin kaivon ympäriltä muotoiltiin maastoa siten, että sadevesi ei pääse valumaan kaivoon.

Laasonportin lähdekaivo sijaitsee Lempäälän reserviyhdistysten omistaman kerhomajan Veljespirtin läheisyydessä Nousionrinteessä.

Toimenpiteen jälkeen kaivosta otettiin 18. heinäkuuta uusintanäyte. Sen mukaan vesi oli edelleen saastunutta. Näytteessä oli sekä koliformisia bakteereja että suolistoperäisiä enterokokkeja.

Vesi on ulosteperäisesti likaantunut. Suolistoperäiset enterokokit ovat yleensä peräisin ihmisten ja tasalämpöisten eläinten ulosteista, mutta ne voivat olla peräisin myös ympäristöstä.

Koska enterokokit säilyvät ympäristössä hyvin, ne voivat ilmaista jo kauan ennen näytteenottohetkeä tapahtunutta saastumista.

Uusintanäytteen oton jälkeen kaivo on tyhjennetty, desinfioitu ja pumppu poistettu.

– Pumppu poistettiin, koska se oli riskirakenne siten, että sitä pitkin pääsee valumaan vettä kaivoon. Se saattoi aiheuttaa veden epäpuhtauden. Kaivon desinfiointiin saimme terveystarkastajalta ohjeet, Pekkala sanoo.

Kunta on ottamassa lähdevedestä seuraavan vesinäytteen heti, kun se on mahdollista eli kaivossa on vettä ja se saadaan teknisesti onnistumaan ilman pumppua.

– Tällä hetkellä kartoitamme kunnassa, millä toimilla saamme varmistettua lähdekaivon puhtauden ja mihin toimiin on ylipäätään resursseja ryhtyä. Lähdekaivo on ollut vuosittain jossain vaiheessa pois käytöstä, yleensä veden vähyyden vuoksi, muistuttaa Pekkala.