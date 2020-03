Vuonna 1905 rakennettu, Lempäälän vanhimpiin huviloihin kuulunut Perälän huvila on purettu. Kuljussa Ahostenjärven rantatontilla sijaitsevalle rakennukselle myönnettiin marraskuun 19. päivä purkulupa. Luvasta ei valitettu ja se sai lainvoiman 6. joulukuuta.

Rakennuksen omistaja oli hakenut purkulupaa päärakennukselle ja vajalle jo muutama vuosi sitten. Pirkanmaan maakuntamuseo katsoi vuonna 2017, että rakennuksen rakennushistorialliset ja historialliset arvot olivat niin merkittävät, että purkuluvan myöntämiselle ei ollut perusteita. Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys esitti vuonna 2018 huvilan suojelua, ja Pirkanmaan Ely-keskus asetti sen vaarantamiskieltoon rakennussuojeluasian käsittelyn ajaksi.

Ely-keskus ei kuitenkaan tehnyt suojelupäätöstä, eikä lupakäsittelyn ajan voimassa ollut vaarantamiskielto estänyt purkuluvan myöntämistä.

Huvila oli historiallisesti kiinnostava, sillä rakennuksessa tehtiin Suomen ensimmäiset yleisradiolähetyskokeilut vuonna 1923. Huvila oli myös säilynyt jugendhenkisessä asussaan niin ulko- kuin sisätiloiltaan, mutta reilut 10 vuotta tyhjillään ollut rakennus oli huollon laiminlyönnin ja ilkivallan takia päässyt huonoon kuntoon.

Maakuntamuseon mukaan rungon vakavin vaurio oli itäisessä seinässä, johon kattovedet olivat valuneet jo vuosien ajan. Maakuntamuseo piti rungon vaurioita kuitenkin oletettavasti paikallisina ja että rakennusosia säästävä korjaaminen olisi ollut mahdollista.

Omistajien tavoitteena on rakentaa huvilan paikalle uusi asuinrakennus. Purkulupahakemusta he ovat perustelleet pääasiassa asumisterveydellisillä syillä.

Kuntotutkimusten perusteella rakennuksesta löydettiin homesienten kasvua ja kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Vallitseva homesienilaji oli tiettävästi Penicillium. Kasvimuseon raportin mukaan rakennuksesta löydettiin myös rakennuslahottajia, kuten katkokääpää, kellarisientä ja ryppykesikkää.

– Valitettavasti päärakennus on oston jälkeen tehtyjen kuntotutkimus- ja katselmusten mukaan paljon huonommassa kunnossa, kuin mitä olimme odottaneet, ja mittavat remontit olisivat vieläkin mittavampia, kuin mihin olimme varautuneet, omistajat perustelivat purkulupahakemuksessa.

– Riski siitä, että homeita ja lahottajasieniä kuitenkin jonnekin jäisi ja ongelmat siten jatkuisivat, on ihan liian suuri näin suuressa talossa, jossa alakerran huonekorkeus on 3,4 m. Katsomme purkamisen ainoaksi vaihtoehdoksi, he totesivat.