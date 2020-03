Samuli Ainasvuori jakaa Halissa tällä kertaa vadelmajuustokakkureseptinsä. Kakkukunkun täyteläistä juustokakkua sävyttää vadelma.

– Valitsin tämän reseptin, koska tämä on helppo ja aktiiviselta ajaltaan nopea leivottava. Lisäksi tämä on minun lempijuustokakkuni ja reseptin variointi on helppoa, Samuli kertoo.

Helppo ja täydellinen vadelmajuustokakku

Resepti: Samuli Ainasvuori

Instagram @kakkukunkku

Pohja:

200 g digestive-keksejä

100 g voita

Täyte:

8 kpl liivatelehtiä

500 g vadelmia

6 dl kuohukermaa

1,5–2 dl tomusokeria

400 g tuorejuusto (esim. Philadelphia)

Koristeluun:

marenkeja

marjoja

Valmistusohje:

Murskaa keksit ja lisää sulatettu voi joukkoon. Painele seos 22 cm irtopohjavuokaan, joka on voideltu öljyllä ja tomusokeroitu, ja jonka pohja on vuorattu leivinpaperilla.

Laita pohja jääkaappiin

Soseuta vadelmat sauvasekoittimella.

Laita liivatelehdet likoamaan kylmään veteen.

Vatkaa tomusokeri ja tuorejuusto keskenään.

Kiehauta tilkka vettä ja sekoita sen joukkoon liivatteet. Varmista, että liivatteet sulavat.

Lisää liivateliemi soseutettujen vadelmien joukkoon.

Lisää vadelma-liivateseos tuorejuusto-tomusokeri seoksen joukkoon.

Vaahdota kerma.

Kääntele kermavaahto vadelmaseoksen joukkoon.

Tarkista maku.

Kaada täyte pohjan päälle ja anna hyytyä jääkaapissa vähintään 4 tuntia.

Irrota irtopohjavuoka juustokakusta ja koristele juustokakku esim. marengeilla, marjoilla, karkeilla.

Lue myös Samulin aiempi resepti: Cookies & creme -kakku

Kuka Samuli?