LeTo menetti ison johtonsa – kolmas tappio tuli rankkarikisan jälkeen

Lempäälän Toivojen taival salibandyn kakosdivarissa on ollut viime viikkojen ajan hankalaa. Kolmas perättäistappio tuli jyväskyläläissakki MSM:ää vastaan rankkarikisan jälkeen lukemin 6–7. Parhaimmillaan Toivot johtivat peliä 5–1 ja päätöserän alkuvaiheillakin vielä 6–3.

– Nyt on hankalaa saada pidettyä paketti koossa koko pelin ajan. Alussa puolustusmuotomme piti hyvin, mutta vaikka mitä sovimme ja puhuimme tauoilla, puolustuspelaamisemme repsahti pelin edetessä, löysi pelaajavalmentaja Jussi Kolehmainen suurimman syyn johtoaseman menetykseen.

– Nyt pitää istahtaa alas ja miettiä asioita. Koko joukkue voittaa ja koko joukkue häviää, se pitäisi muistaa, Kolehmainen filosofoi.

Tehotykki Olli Kallio iski kolme osumaa, muut maalit jakautuivat Roope Mettisen, Lassi-Pekka Paloniemen ja Juho Palosaaren nimiin. Leto-molari Juha-Matti Laakso pysäytti 25 laukausta, rankkikisassa MSM:n Rooppe Kurjelle hän joutui antautumaan.

Sarjavitosena majailevalla Toivoilla on parin viikon pelitauko, seuraava vastustaja on RoPo Vammalasta, joka on toiseksi viimeisenä sarjassa.

Lue myös: