Presidentinvaali käynnissä – vaalihuoneet sulkeutuvat kahdeksalta, vielä ehdit

Presidentinvaalin ensimmäinen varsinainen äänestyspäivä on tänään sunnuntaina. Aikaa äänestää on vielä kello kahdeksaan asti. Äänestää voit vain itsellesi merkityssä äänestyspaikassa, joka on merkitty sinulle kotiin lähetetyssä infokirjeessä tai suomi.fi -palvelussa.

Lempäälässä, Säijän koululla äänestys sujui tasaiseen, rauhalliseen tahtiin. Vaalivirkailijat arvioivat, että korkea ennakkoäänestysprosentti näkyi sunnuntain rauhallisuudessa. Kello 13:een mennessä Säijän koululla äänensä oli käynyt jättämässä 131 äänestäjää, mutta autoja kaarsi pihaan yhä kiihtyvällä tahdilla.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat Lempäälässä ovat Kuljun koulu, Moision koulu, Lempäälä-talon kirjasto, Lempäälä-talon palvelukäytävä, Säijän koulu, Sääksjärven koulu ja Sääksjärven kirjasto. Vaalipäivänä ehdokas voi käydä vain itselleen merkityssä äänestyspaikassa, joka on kerrottu jokaisen äänioikeutetun kotiin lähetetyssä tiedotteessa. Tiedotetta ei tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle, henkilöllisyystodistus riittää.

Vesilahdessa äänestyspaikkoja ovat yhtenäiskoulu, Narvan koulu ja Ylämäen koulu.