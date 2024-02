Lempäälä ja Tampere valmistelevat yhteistyössä kuntarajan siirtoa Vuoreksen alueella

Lempäälän kunta ja Tampereen kaupunki ovat ryhtyneet valmistelemaan kuntarajan siirtoa Vuoreksessa. Suunniteltu kuntarajan siirto koskee Lempäälän kunnan Ruskontien pohjoispuolista aluetta, jota esitetään siirrettäväksi Tampereen kaupungin alueeksi. Alue on kooltaan noin 112 hehtaaria.

Alueella on Lempäälän ja Tampereen yhdessä laatimaa Vuoreksen osayleiskaavaa vuodelta 2003. Vuoreksessa on jo aiemmin rakentunut Tampereen puoleinen osa. Lempäälän kunta on toteuttanut Ruskontien eteläpuolella sijaitsevan Anniston asuinalueen. Kuntarajan siirron kohteena oleva alue on asemakaavoittamatta eikä siellä ole ennestään asutusta.

– Toimimme asiassa oman ja Tampereen seudun strategian mukaisesti. Lempäälässä kehittämisen kärki on Sääksjärven alue. Rajansiirron kohteena oleva alue on kuitenkin tärkeä koko seudun kehittämisen kannalta, joten haluamme edesauttaa näin tätä kehitystä, sanoo Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö.

Kuntarajan siirtämisellä tavoitellaan eheää ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivaa kokonaisuutta Ruskontien pohjoispuolelle, jossa Tampereen kaupungilla on mahdollisuuksia toteuttaa sekä tarjota uuden alueen asukkaille hyvät elinolosuhteet sekä palvelut. Esitetty muutos parantaisi koko alueen toimintakykyä, elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

– Rajansiirto sopii Tampereelle erittäin hyvin ja ilmansuunta on oikea. Näin voimme jatkaa Vuoreksen alueen kehittämistä ja hieman laajentaakin aluetta, sanoo Tampereen pormestari Kalervo Kummola.

Valmistelun tuloksena Lempäälän kunta ja Tampereen kaupunki esittävät yhdessä kuntarajan muutosta. Lempäälän kunnanvaltuusto ja Tampereen kaupunginvaltuusto käsittelevät asiaa kevään aikana. Kuntien asukkaille annetaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kuntien tekemään esitykseen.

Kuntarajojen siirtoa sääntelee kuntarakennelaki. Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää elinvoimaisen, alueellisesti eheän ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivan kuntarakenteen muodostumista.

Kuntarakennelain mukaisesti kuntarajan muutosta voidaan lähteä esittämään päätöksen tekevälle valtionvarainministeriölle esimerkiksi silloin, kun molemmat kunnat puoltavat rajamuutosta.